Укр

"Действуют рационально": военный эксперт объяснил, почему Запад не дает Украине много оружия

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Оружие, которое предоставляют Украине страны Запада Новость обновлена 12 июня 2022, 00:49
Оружие, которое предоставляют Украине страны Запада

Запад умышленно не дает Украине больше вооружения, чем нужно для перемалывания оккупантов в оборонительных боях, отмечает военный аналитик

Украина получает относительно мало тяжелого вооружения от стран Запада, однако это делается умышленно — с целью не дать россии мобилизовать общество и постепенно довести рф до поражения.

Об этом в интервью интернет-изданию "ZN,UA" рассказал военный аналитик из Азербайджана Агиль Рустамзаде.

Он отметил, что первые три месяца войны ожидал, что "англосаксы" надавят и все государства ЕС оперативно поставят Украине огромное количество оружия, однако этого не произошло.

"И, знаете, они могли принять свое решение потому, что война проходит в контуре противостояния россии и коллективного Запада. Запад воюет комплексно: военно-политически и экономически. россию изматывают, а вам не дают упасть. Такой алгоритм", — высказал свои мысли Рустамзаде.

Он добавил, что "момент истины" наступит тогда, когда ВСУ уравняются по возможностям с оккупационной армией россиян.

"В перспективе одного-двух месяцев Запад так или иначе увеличит ваши огневые возможности. И это уже происходит на Востоке, где украинская армия уже сейчас имеет возможность воздействовать артиллерией на противника и останавливать его наступательные действия", — отметил военный аналитик.

При этом он прогнозирует, что этого оружия у Украины все равно будет не очень много, и как следствие ВСУ не смогут сделать перелома в этой войне и перейти к наступательным операциям.

"Вам дадут столько оружия, сколько будет достаточно для того, чтобы вы размалывали противника в оборонительных боях. Иначе ваши наступательные операции и удары по территории россии спровоцируют как начало всеобщей мобилизации в россии, так и начало массового движения добровольцев и контрактников", — пояснил Рустамзаде.

Аналитик выразил убеждение, что Запад смотрит на эту проблему именно под таким углом зрения, к пониманию чего он пришел как раз в последние две недели.

Он напомнил, что через три месяца войны 80 процентов россиян поддерживают действия своего руководства касательно войны против Украины, а в такой ситуации страна с меньшим потенциалом не имеет шансов перед ядерной державой".

Аналитик рассказал, что последние дни старался прийти к пониманию логики Запада и пришел к выводу, что подход "англосаксов" является рациональным.

"Если даже передать вам все оружие стран ЕС, россия будет продолжать войну. Ее можно только подвести к такой цене, при которой эта военная операция для нее потеряет любую привлекательность. Прежде всего у политической и бизнес-элиты, турбулентность внутри которых наблюдается уже сейчас. Российское общество в этой истории по привычке возьмет под козырек", — выразил убеждение Рустамзаде

"Весь мир сегодня работает именно на политическое поражение россии", — подчеркнул он.

Как сообщалось, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Телеграфу" выразил убеждение, что Донбасс для путина окажется тем же, чем Ватерлоо для Наполеона.

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#Украина #Россия #Оружие #Война #Запад #Сдерживание