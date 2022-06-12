россия усиливает два направления на востоке, получая "по зубам" на юге: свежие карты боев в Украине
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Врагу, вероятно, удалось занять части населенных пунктов на востоке страны
россия может готовиться к длительной войне, хотя резервов остается не так много. В анализе событий на фронте оборонительной войны Украины Институт изучения войны приводит данные о вероятном продлении военной операции в россии еще на 120 дней, до октября 2022 года. К корректировке могли привести успехи россии в последнее на Донбассе. Несмотря на серьезное продвижение врага, украинские военные все еще контролируют часть Северодонецка — промзону.
В исследовании также отмечено, что россия снова нацелилась на трассы. В частности, Горское-Лисичанск и штурмовала вдоль дороги Бахмут-Лисичанск. Чтобы восстановить наступление на Славянск, оккупанты атаковали и от Изюма на юго-восток и юго-запад.
Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией
Украинское контрнаступление на северо-западе Херсонской области может быть снова активно.
Восток Украины
Ситуация в Северодонецке: бои в городе продолжаются, россия штурмует населенный пункт по земле. Согласно различным данным украинские войска занимают от территории химзавода "Азот" до трети города, включая промзону. Враг атакует также и пригороды Северодонецка — отбыта атака на Метелкино. Пытаясь улучшить тактическое положение атаковали украинских военных в районе Тошковки.
Враг атаковал на восток и на запад от Попасной, пытаясь стянуть кольцо и перекрыть логистические каналы к Северодонецку и Лисичанску. Вдоль трассы на из Бахмута оккупантов отогнали после атак на Николаевку и Берестово, возле Ныркового продолжаются бои. Возобновили поползновения россияне и в сторону трассы Горское-Лисичанск. В нескольких километрах от дороги, в Орехово вошел враг. С этими частями, вероятно, хотят соединиться вражеские оккупанты, которые захватили железнодорожную станцию в Камышевахе — об этом сообщили исследователи, опираясь на геолокацию.
Российский войска также атаковали на юг от Изюма, включая направление на Славянск. Они промежуточно пытаются достичь Барвенково. Штурмовали также Долину (находится на трассе в сторону Славянска). 11 июня враг мог войти на северную окраину Богородичного, что в 25 км от Изюма. Согласно наблюдениям исследователей, россия усиливает Славянскую и Северскую наступательные операции.
Харьков
Город и часть области под российским огнем. Украинские военные отвечают обстрелом складов боеприпасов в оккупированных населенных пунктах.
Юг Украины
Украинские силы снова контрнаступают в Киселевске, Солдатском, Александровке — об этом сообщили в Херсонском горсовете. Официально об этом Генштаб не сообщал, но ранее поступала информация об освобождении Благодатного севернее Киселевки. Если контрнаступление будет успешным, это приведет украинские войска к 15 км от границы областного центра. В Запорожской области наступление россии не возобновилось, и есть вероятность, что линию фронта на некоторых участках могли отодвинуть южнее.
Ранее "Телеграф" публиковал мнение военного аналитика из Азербайджана, который считает, что Украина должна не резко атаковать российских военных, а изматывать их в глобальном смысле. Он заявил, что тактика тысячи мелких ударов будет эффективнее. Аналитик также предположил сроки, в которые ослабнет россия.