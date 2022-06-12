россия усиливает два направления на востоке, получая "по зубам" на юге: свежие карты боев в Украине

Врагу, вероятно, удалось занять части населенных пунктов на востоке страны

россия может готовиться к длительной войне, хотя резервов остается не так много. В анализе событий на фронте оборонительной войны Украины Институт изучения войны приводит данные о вероятном продлении военной операции в россии еще на 120 дней, до октября 2022 года. К корректировке могли привести успехи россии в последнее на Донбассе. Несмотря на серьезное продвижение врага, украинские военные все еще контролируют часть Северодонецка — промзону.

В исследовании также отмечено, что россия снова нацелилась на трассы. В частности, Горское-Лисичанск и штурмовала вдоль дороги Бахмут-Лисичанск. Чтобы восстановить наступление на Славянск, оккупанты атаковали и от Изюма на юго-восток и юго-запад.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Украинское контрнаступление на северо-западе Херсонской области может быть снова активно.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Ситуация в Северодонецке: бои в городе продолжаются, россия штурмует населенный пункт по земле. Согласно различным данным украинские войска занимают от территории химзавода "Азот" до трети города, включая промзону. Враг атакует также и пригороды Северодонецка — отбыта атака на Метелкино. Пытаясь улучшить тактическое положение атаковали украинских военных в районе Тошковки.

Карта боев вокруг Северодонецка

Враг атаковал на восток и на запад от Попасной, пытаясь стянуть кольцо и перекрыть логистические каналы к Северодонецку и Лисичанску. Вдоль трассы на из Бахмута оккупантов отогнали после атак на Николаевку и Берестово, возле Ныркового продолжаются бои. Возобновили поползновения россияне и в сторону трассы Горское-Лисичанск. В нескольких километрах от дороги, в Орехово вошел враг. С этими частями, вероятно, хотят соединиться вражеские оккупанты, которые захватили железнодорожную станцию в Камышевахе — об этом сообщили исследователи, опираясь на геолокацию.

Карта боев в Луганской и Харьковской областях

Российский войска также атаковали на юг от Изюма, включая направление на Славянск. Они промежуточно пытаются достичь Барвенково. Штурмовали также Долину (находится на трассе в сторону Славянска). 11 июня враг мог войти на северную окраину Богородичного, что в 25 км от Изюма. Согласно наблюдениям исследователей, россия усиливает Славянскую и Северскую наступательные операции.

Харьков

Город и часть области под российским огнем. Украинские военные отвечают обстрелом складов боеприпасов в оккупированных населенных пунктах.

Карта боевых действий в Харьковской области

Юг Украины

Украинские силы снова контрнаступают в Киселевске, Солдатском, Александровке — об этом сообщили в Херсонском горсовете. Официально об этом Генштаб не сообщал, но ранее поступала информация об освобождении Благодатного севернее Киселевки. Если контрнаступление будет успешным, это приведет украинские войска к 15 км от границы областного центра. В Запорожской области наступление россии не возобновилось, и есть вероятность, что линию фронта на некоторых участках могли отодвинуть южнее.

Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" публиковал мнение военного аналитика из Азербайджана, который считает, что Украина должна не резко атаковать российских военных, а изматывать их в глобальном смысле. Он заявил, что тактика тысячи мелких ударов будет эффективнее. Аналитик также предположил сроки, в которые ослабнет россия.