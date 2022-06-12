В Украине не останется российских и белорусских лекарств: не создаст ли это проблем

Отечественный бизнес хотят стимулировать весьма необычным способом

Украине удастся обойтись без дефицита лекарств даже после того, как был проголосован закон, запрещающий ввоз в страну медикаментов, изготовленных хоть на одном этапе в россии или рб. По словам первого замминистра здравоохранения Александра Комариды, в нашей стране уже давно нет препаратов полностью российского производства, так что фармрынок останется практически без изменений.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает "Телеграф". Стоит отметить, что ограничения, в первую очередь, касаются ведения бизнеса, а не организации лечения пациентов и назначения им важных препаратов.

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Самый главный упор документ, запрещающий ввозить в Украину российские и белорусские лекарства, делает на снижении уровня налогов, которые платятся фармацевтическим компаниям, у которых могут закупаться отдельные медикаменты.

Никакого дефицита инсулина и других биоподобных или же инновационных товаров не ожидается. Ограничивать их оборот искусственным путем в Украине не собираются. Комарида подчеркивает: российские лекарства уже не один год "выводились" из украинского рынка.

"Я уверен, что новое законодательство будет стимулировать украинских изготовителей к созданию новых препаратов", — подчеркнул представитель Минздрава.

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Также, по его словам, стоит максимально жестко реагировать на любые провокации, касающиеся этой теме.

Добавим, что запрет был поддержан народными депутатами еще 22 мая во время голосования за поправки, вносимые в текст ЗУ "О лекарственных препаратах". Помимо этого Минздрав подготовил критерии, которыми будет отменять регистрацию российских и белорусских лекарств, и готов их обсудить с общественностью.

Напомним, что на время действия военного положения в Украине есть возможность приобретать в аптеках лекарства, на которые обычно нужны дополнительные направления от врача. Сейчас даже такой документ не понадобится. Однако в этом правиле тоже есть свои ограничения.

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