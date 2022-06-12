Бросили все силы и застряли: генерал объяснил "план" россиян на Донбассе

Украинские защитники раз за разом ломают все планы врага

Российские оккупанты стянули много живой силы и техники на украинский Донбасс и планировали захватить его, создав "котлы" в нескольких районах.

Однако всё пошло не так, как было задумано, вследствие чего захватчики застряли и стали применять тактику выжженной земли, что видно на примере Мариуполя и Северодонецка, — рассказал в интервью "Телеграфу" генерал украинской армии Николай Маломуж.

По его словам, россия смогла стянуть на Донбасс порядка 45 тысяч человек, — наемники, силы с южных направлений, принудительно мобилизованные жители Донецкой и Луганской областей. Также стянули военную технику, применяют авиацию.

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Захватчики решили, что смогут пробить оборону Вооруженных сил Украины и создать "котлы" в районе Северодонецка и Лисичанска, после чего пойти на Славянск, Краматорск, Бахмут, а потом и вовсе захватить весь Донбасс.

Интересно, что сроки "захвата" уже много раз переносились, — изначально говорили о 9 мая, теперь уже называется срок до 25 июня. И все это благодаря отпору украинскихх военных, которые ломают планы оккупантов.

"Все силы брошены на этот участок фронта. Но, даже имея значительное преимущество в артиллерии, ракетной технике, авиации, живой силе, оккупанты застряли в городских боях", — подчеркнул Маломуж.

Он добавил, что примеры стертого с лица земли Мариуполя и обороны Северодонецка говорят сами за себя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как россия получает "по зубам" на юге Украины.