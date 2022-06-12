В Польше предложили дать Украине ядерное оружие: у путина ответили истерикой

В россии опять угрожают Польше и Европе

Бывший глава МИД Польши и депутат Европарламента Радослав Сикорский предложил странам Запада предоставить Украине ядерное оружие, чтобы усилить ее оборонные возможности. Естественно после такого заявления приспешники российского диктатора владимира путина впали в истерику.

Как сообщил Сикорский в эфире Эспрессо ТВ, Украина в 1994 году отказалась от своего ядерного статуса в обмен на гарантии безопасности, территориальной целостности и суверенитета.

Документ, который получил название "Будапештский меморандум", предусматривал, что три страны становятся гарантами безопасности, а взамен Киев отказывался от своего ядерного арсенала.

Сикорский напомнил, что россия была в списке стран-гарантов, но своим вторжением в Украину она нарушила положения меморандума.

"Поэтому считаю, что мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки, так чтобы она могла защитить свою независимость", — сказал он.

После этого глава госдумы рф вячеслав володин в своем телеграм-канале разразился гневной тирадой, заявив что Сикорский якобы "провоцирует ядерный конфликт в центре Европы".

Кроме того, российский депутат заявил, что если Запад передаст Украине ядерное оружие, то Польши "не станет", как и остальной Европы.

"Ему необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром", — заявил володин.

Также он опять повторил нарративы роспропаганды о том, что Украину надо "избавить от нацистской идеологии", а также "демилитаризировать" ее и тем самым обеспечить безъядерный статус

Как сообщалось ранее, российские чиновники не в первый раз угрожают Варшаве. Так недавно представитель мид рф Олег Тяпкин заявил, что россия будет вынуждена принять соответствующие меры для "нейтрализации потенциальной угрозы" в случае увеличения контингента НАТО в Польше.