В Польше предложили дать Украине ядерное оружие: у путина ответили истерикой
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В россии опять угрожают Польше и Европе
Бывший глава МИД Польши и депутат Европарламента Радослав Сикорский предложил странам Запада предоставить Украине ядерное оружие, чтобы усилить ее оборонные возможности. Естественно после такого заявления приспешники российского диктатора владимира путина впали в истерику.
Как сообщил Сикорский в эфире Эспрессо ТВ, Украина в 1994 году отказалась от своего ядерного статуса в обмен на гарантии безопасности, территориальной целостности и суверенитета.
Документ, который получил название "Будапештский меморандум", предусматривал, что три страны становятся гарантами безопасности, а взамен Киев отказывался от своего ядерного арсенала.
Сикорский напомнил, что россия была в списке стран-гарантов, но своим вторжением в Украину она нарушила положения меморандума.
"Поэтому считаю, что мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки, так чтобы она могла защитить свою независимость", — сказал он.
После этого глава госдумы рф вячеслав володин в своем телеграм-канале разразился гневной тирадой, заявив что Сикорский якобы "провоцирует ядерный конфликт в центре Европы".
Кроме того, российский депутат заявил, что если Запад передаст Украине ядерное оружие, то Польши "не станет", как и остальной Европы.
"Ему необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром", — заявил володин.
Также он опять повторил нарративы роспропаганды о том, что Украину надо "избавить от нацистской идеологии", а также "демилитаризировать" ее и тем самым обеспечить безъядерный статус
Как сообщалось ранее, российские чиновники не в первый раз угрожают Варшаве. Так недавно представитель мид рф Олег Тяпкин заявил, что россия будет вынуждена принять соответствующие меры для "нейтрализации потенциальной угрозы" в случае увеличения контингента НАТО в Польше.