Нужна срочная помощь котикам из ВСУ - украинцы собирают деньги на авто для военных в Северодонецке

Бойцам на передовой нужна наша помощь!

Украинские воины в ожесточенных боях с российскими оккупантами продолжают защищать Украину и нас с вами, однако нуждаются в помощи и поддержке из тыла.

В частности, сейчас идет срочный сбор средств на два автомобиля для бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ и 3-й отдельной танковой бригады Сухопутных сил ВСУ.

Как сообщил организатор сбора средств, волонтер Артем Мандзюк, бойцы "работают в жарких местах" и автомобили им крайне необходимы.

Приблизительная сумма вопроса — $8 000.

"Один автомобиль уже нашли и выкупили в долг, другой активно подбирается", — добавил волонтер.

Помочь можно по следующим реквизитам:

Монобанк — https://send.monobank.ua/jar/8Kz2o78FKA

Карта — 5375411202111345

PayPal — [email protected]

Помочь обеспечить наших защитников столь нужным им на передке транспортом можно любой, даже самой незначительной, суммой!

Напомним, что общий проект изданий OBOZREVATEL и "Телеграф" и активистки Тани Сохар объявил сбор средств на приобретение необходимой аппаратуры для клиник, лечащих детей, пострадавших от развязанной россией войны в Украине.

И сейчас идет сбор средств на Vac аппараты и расходники для Черниговской детской больницы.