Война — день 110: оккупанты продолжают наступать на Донбассе, истощая свою армию

Оперативно о главном за 13 июня

Украинские силы обороны вот уже 110 дней ведут борьбу за независимость против российских захватчиков, которые продолжают наступление на Донбассе. Оккупанты пытаются полностью захватить Северодонецк, где идут уличные бои, а также готовят наступление на Славянск. К слову, россияне "денацифицировали" электро-, газо- и водоснабжение в городе, обстрелы прифронтового населенного пункта продолжаются. Генерал армии Маломуж заявил, что у рф осталось лишь два выхода из сложившейся ситуации, а наступление оккупантов на Донбассе, высасывает силы из армии рф.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о самых важных событиях, которые произошли в Украине и мире 13 июня. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Украинское военнослужащие за прошлый день в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" уничтожили:

личного состава – 18;

ББМ – 1;

АТТ – 1;

минометов – 1;

СПГ – 1;

склад с б/п – 1.

С главными новостями за 10 июня можно ознакомиться в нашей сводке: "Война — день 107: ВСУ дорогой ценой держат оборону, а оккупанты могут воспользоваться жарой для наступления".

А с информацией за 11 июня можно ознакомиться в статье: "Война — день 108: оккупанты штурмуют Донбасс, пока ВСУ отодвигают их от Запорожья".

Новости за 12 июня можно прочитать в нашем материале за воскресенье: "Война — день 109: ВСУ наступают на юге Украины, а россия готовится к длительной войне".