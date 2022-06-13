Враг рушит мосты и пытается прорваться к трассам: свежие карты боев в Украине

россия продолжает широкомасштабное наступление на востоке страны

На Луганщине, где у оккупантов десятикратное огневое преимущество, россияне взорвали мосты через Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском. Их цель отрезать украинские логистические линии ведущие от Бахмута к Северодонецку через Лисичанск.

Оккупантам удается продвигаться на юго-восток от Изюма, пытаться наступать на Славянск с северо-запада. На Харьковщине враг пытается оттеснить украинских военных северо-восточнее города.

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На юге российские войска держат оборону.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Ситуация в Северодонецке: город под российской атакой — его штурмуют по земле и поливают артиллерийским огнем, но на вечер 12 июня россияне не захватили его. Украинские военные контролируют промзону "Азота". Враг разрушил два моста через Северский Донец, обстреливают третий. Исследователи отмечают, что это могли сделать, чтобы отрезать путь отхода украинским воинам, поскольку у самих россиян есть проблемы с переправами через Донец и им нужны мосты.

Вероятно, враг рассчитывает на прорыв в районе Тошковки или из Попасной по земле, окружение Лисичанска или атака на него с берега Донца. Так им не нужно форсировать реку. Тошковку оккупанты снова штурмовали и безуспешно.

Карта боевых действий в Луганской области

Карта боев вокруг Северодонецка

Фиксируется постепенное продвижение росвойск от Изюма к Славянску. Наступали, но безуспешно на населенные пункты между ними — Долгенькое, Долину, Мазановку.

Восточнее Бахмута продолжаются артиллерийские и наземные атаки, россияне снова пытаются прорваться к трассе на Лисичанск.

Харьков

Город снова под обстрелом, оккупанты атаковали в направлении Старицы и села Рубежного — враг пытается оттеснить украинские силы юго-западнее.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Россияне пытаются удержать ранее занятые рубежи, ведут обстрел в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областях. Украинские позиции обстреливают из артиллерии, сообщает ОК "Юг". Украинцы им отвечают и атакуют с воздуха. Пара вертолетов, пара штурмовиков и истребитель трижды били по оккупантам.

Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" писал, как в Украине готовились к полномасштабному вторжению россии. Также эксперты считают, что в войне у российского агрессора может быть два варианта финала.