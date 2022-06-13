Сакральные даты россии: военные эксперты предупредили, к чему готовиться украинцам

Россияне на фронте стали более осторожными

В российской армии — новые даты "свершений", попытки захватить Луганскую область снова могут пытаться приурочить к конкретной дате. Это похоже на советские замашки, когда все делалось к какой-то годовщине.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов во время интервью для проекта "Объясняет Панюта". Он сообщил, что это может быть 22 июня. К этой дате якобы поставлена задача армии рф захватить Северодонецк. После нее россия может снизить усилия и перейти к позиционной войне.

Назвали также и вероятную "сакральную" дату окончания активной фазы спецоперации — 24 декабря 2022 года. О ней упомянул генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

В этот день пройдет столетие с дня образования Советского Союза и до этого "они должны что-нибудь сделать". Ягун отмечает, что если активная фаза будет идти, то к 24 декабря для Украины ничего не изменится, ведь эти даты важны только для россии.

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Этим и отличается украинская армия от российской, отмечает Ягун, что к дате Украина не привязывается. Армейцев не заставляют выполнить приказ любой ценой. В российской верхушке вообще склонны верить в сакральное — в подготовке к вторжению путин спрашивал советов у шаманов.

Ситуация на фронте, по словам Жданова, изменилась. россия использует технику выжженной земли, нанося удары авиацией и артиллерией, а уже потом идя в атаку. Россияне стали более осторожными и из-за этого количество потерь у них снизилось. Также он отметил снижение интенсивности боев, в частности в Северодонецке.

Ранее "Телеграф" писал, что на Луганщине сложилась сложная ситуация — у российских военных десятикратное превосходство в огневой мощи.

Согласно картам боевых действий, они могли не отказаться от своих планов по окружению украинских военных в Северодонецке — враг подорвал два моста из города к Лисичанску, третий под обстрелом.