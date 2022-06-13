Россия выдвинула новые требования по разблокированию украинских портов – дипломат озвучил три угрозы

При этом россияне прибегают к новым провокациям

В Украине заблокированными для экспорта остаются почти 25 млн тонн зерна, что чревато серьезным кризисом и даже голодом в странах Африки и Ближнего Востока, а российская власть продолжает идти на провокации и теперь требует проверки судов.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил посол Украины в Турции Василий Бондарь. Дипломат назвал эти требования неприемлемыми с точки зрения возможности провокаций со стороны российских оккупантов.

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По словам посла, помимо разминирования украинских портов российская сторона хочет получить право проверки судов перед их выходом в море, а это представляет сразу несколько угроз для Украины.

"Во-первых, если разминировать и не иметь гарантий, то россияне могут зайти в порт и захватить его – это реальная опасность. Второе – право проверки судов в наших территориальных водах вообще недопустимо, поскольку это нарушение суверенитета. И третье – если они будут проверять суда, то где гарантия, что не оставят на них диверсантов", — сообщил Василий Бондарь.

Дипломат отметил, что Украина категорически не согласна с этим требованием РФ и отметил, что важно не только проверять россиян, но и создать международную миссию или конвой, который имел право сопровождать суда и обеспечивать безопасность портов и маршрутов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский четко объяснил, что не так с разблокировкой украинских портов и почему Украина не дает на это разрешение.