Война — день 111:российские войска штурмуют Донбасс, но существенных успехов не достигли

Оперативно о главном за 14 июня

Украинские войска вот уже 111 дней ведут борьбу за независимость страны против российских захватчиков. При этом несмотря на преобладание противника в войсках и боевой технике на Донбассе их успехи сложно назвать значительными, ведь ни выйти на административные границы Луганской области, ни взять украинские войска в "котел" у них не получается. Более того, украинские воины не просто держат оборону, но и на некоторых участках фронта теснят врага, доказательством чего является освобождение трех сел на Донетчине.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о самых важных событиях, которые произошли в Украине и мире 14 июня. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

1:00 В Генштабе показали, как украинские артиллеристы уничтожают российские РСЗО "Ураган"

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в боях на Донбассе украинская армия и разведка переигрывают российских военных.

"В боях на Донбассе, а они точно войдут в военную историю, как одна из наиболее жестоких битв в Европе и за Европу, украинская армия и наша разведка все-таки тактически переигрывают российских военных. И это несмотря на значительное преимущество россиян в количестве техники, а особенно – в артиллерийских системах", — сказал Зеленский в ежедневном видеообращении.

Он также заявил, что Украина освободит и оккупированный россией Крым.

С главными новостями за 11 июня можно ознакомиться в нашей сводке: "Война — день 108: оккупанты штурмуют Донбасс, пока ВСУ отодвигают их от Запорожья".

А с информацией за 12 июня можно ознакомиться в статье: "Война — день 109: ВСУ наступают на юге Украины, а россия готовится к длительной войне".

Новости за 13 июня можно прочитать в нашем материале за воскресенье: "Война — день 110: оккупанты продолжают наступать на Донбассе, истощая свою армию".