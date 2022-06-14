Накануне "Рамштайна-3": полковник назвал надежды Украины и обозначил оружейные проблемы

В Украине ожидают ускорение поставок вооружения после третьей встречи в этом формате

Во вторник, 14 июня, накануне встречи Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к участникам мероприятия, которое пройдет в Брюсселе.

В своем Twitter он призвал каждого из почти 50 участников формата закрыть глаза и представить мир, в котором россия победила.

"Утренние ракеты к круассанам, ночные сирены к колыбельным, исчезновение городов с тысячелетней историей. Этот мир станет реальностью, если сохранить текущие темпы снабжения оружием. Ждем решения", – подчеркнул Подоляк.

Своими ожиданиями от уже третьей с начала деятельности формата встречи министров обороны стран НАТО и союзников с "Телеграфом" поделился военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По словам Олега Жданова, от "Рамштайна-3" мы ожидаем не только увеличения количество стран, которые готовы поставлять нам вооружение. Потому что после майского "Рамштайна-2" таких стран стало больше, но с поставками нам всего необходимого всё еще проблемы. Так что, подчеркивает полковник, нам важно, чтобы количество и качество того, что партнеры будут нам предоставлять, приближалось к тому, что нам необходимо.

"Министр обороны США Ллойд Остин, который традиционно будет модерировать встречу, недавно заверил, что Украина получит всё необходимое вооружение, которое ей надо. Будем надеяться, что "Рамштайн-3" как раз таки поможет увеличить объемы, модификацию таких необходимостей, а также ускорит сроки прибытия к нам этого вооружения", – отмечает Олег Жданов.

Он акцентирует, что, прежде всего, нам нужны артиллерия, танки, боевые бронированные машины. Причем в огромных количествах. Не одна сотня единиц.

Военный эксперт напомнил, что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк недавно перечислил основные нужды по наименованиям и количеству. Так, по его словам, нам нужны тысяча гаубиц (калибр 155 мм), 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 500 танков, две тысячи единиц бронетехники и тысяча дронов.

Но поставки необходимого вооружения буксуют, акцентирует военный эксперт. По его мнению, происходит это по ряду причин.

"Во-первых, если вы соберете вместе армии Германии, Франции, Италии – у них меньше вооружений, чем мы просим. Чтобы обеспечить соответствующие потребности Украины для эффективного противостояния российской агрессии и для не только оборонительных, но и наступательных действий, надо запускать военно-промышленный комплекс (ВПК) разных стран. Промышленники готовы и даже "бьют копытом", чтобы включить станки. Они понимают, что это будет оплачено, что они получат прибыль. Но не все правительства готовы раскошелиться, – поясняет Олег Жданов. – Так, если американский ВПК сейчас раскручивает маховик, производство запускается, многое оттуда идет в Украину, то европейские производители, те же немцы, не могут запуститься. Потому что канцлер Олаф Шольц – против. А это (и это – во-вторых) – уже политические игры или даже подыгрывание россиянам. И когда данная проблема будет решена – вопрос".

Олег Жданов уверен, что новая встреча в формате "Рамштайн" должна дать ответ на вопрос – кто, сколько, когда и какого вооружения готов поставить в Украину. И понимают ли представители стран-партнеров важность как можно быстрее остановить российскую агрессию.

"И момент политической конъюнктуры тут играет немаловажную роль, – акцентирует эксперт. – В той же Германии – Бундестаг за помощь Украине, промышленники – за, а канцлер – против. Однако есть надежды на то, что поставки вооружений будут налаживаться. И те объемы, которые мы заявляем, будем получать. Причем куда быстрее, чем раньше".

Читайте также: Категория Блоги/мнения При каких условиях встречу "Рамштайн-3" можно будет считать успешной для Украины Главный редактор "Апострофа", военный обозреватель Денис Попович рассказал, чего ждать от встречи "Рамштайн-3" в Бельгии