Покажите это всем адептам "примирения" с россией: на форуме в Петербурге показали, как планируют делить Украину

Российские власти намерены создать в Украине три округа, если оккупантам удастся захватить наши земли

Во время официального экономического форума в российском Санкт-Петербурге показали схему раздела "бывшей территории Украины", которую якобы освободили россияне в ходе "спецоперации".

Об этом во вторник, 14 июня, сообщил политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

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Политтехнолог опубликовал карту, которую предложили представители российских властей по разделу Украины. Примечательно, что под №1 предлагается создание "Западного территориального округа" с центром в Хмельницком. В него, согласно сумасшедшим планам Кремля, должны войти Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области.

Под №2 в карте так называемый "Центральный территориальный округ", в который должны войти 8 областей (Винницкая, Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Черниговская), а центом якобы должен стать Киев.

Остальные части предложенной россиянами карты отсутствуют, но, можно предположить, что третий округ российские власти назвали бы "Восточным" и внесла туда еще 8 оставшихся областей.

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"Это к теме "прекращение войны", "достижение соглашения с Россией" и "возможных компромиссов". Это не квартирная вечеринка упорных имперцев некого Гиркина. Это вполне официальный экономический форум. На котором обнародованы ранее разработанные и утвержденные планы по тотальной оккупации и разделу Украины", — отметил соучредитель Агентства моделирования ситуаций

Политтехнолог добавил, что этот документ нужно разослать всем союзникам и представителям стран, которые так сильно настаивают на "примирении" с Кремлем и не дают Украине необходимое для защиты от российских оккупантов оружие.

"Эта схема четко и однозначно утверждает, что будет, если Россию не обезвредить, если Украина не одержит победу", — резюмировал Алексей Голобуцкий.

Напомним, что российские власти в последнее время слишком активно обсуждают "планы" на временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей, а также ОРДЛО. В частности, Кремль стремится объединить эти территории в один федеральный округ в составе РФ.

Несмотря на то, что значительная часть южных областей пока находится под российской оккупацией, ВСУ постепенно продвигается в освобождении этих территорий. И точно так же будут освобождены от оккупантов другие оккупированные россиянами населенные пункты Украины.