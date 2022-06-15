Война — день 112: ВСУ подбираются к Херсону, а россияне стреляют по мирным городам

Оперативно о главном 15 июня

Украина вот уже 112 дней отбивает полномасштабное военное вторжение россиян. Несмотря на постоянные ракетные удары по украинским городам, ВСУ продолжают давать жесткий отпор оккупантам и на юге все ближе подходят к Херсону. Вместе с тем в Минобороны призывают ускорить поставки западного вооружения, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения и гибель украинских военных и мирных жителей, а в россии тем временем уже вовсю фантазируют на тему раздела территории Украины.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о главных новостях Украины и мира, которые произошли 15 июня. Однако читатели могут более оперативно получать информацию в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

Напомним, с информацией за 12 июня можно ознакомиться в статье: "Война — день 109: ВСУ наступают на юге Украины, а россия готовится к длительной войне".

Новости за 13 июня можно прочитать в нашем материале за воскресенье: "Война — день 110: оккупанты продолжают наступать на Донбассе, истощая свою армию".

Информация за 14 июня доступна в трансляции: "Война — день 111: российские войска штурмуют Донбасс, но существенных успехов не достигли"