Превратили в военную базу: в "Энергоатоме" рассказали, что происходит на оккупированной Запорожской АЭС

ЗАЭС продолжает поставлять энергию Украине, хотя оккупанты контролируют ее территорию

Российские оккупанты, которые контролируют территорию Запорожской АЭС в Энергодаре, превращают ее в военную базу.

Как рассказал в интервью Liga президент государственной компании "Энергоатом" Петр Котин, россияне напрямую не вмешиваются в работу ЗАЭС, однако постоянно находятся на ее территории.

По его словам, оккупанты согнали туда боевую технику, включая танки и БМП, а также роют возле станции окопы и используют ее в качестве военной базы.

"Мы контролируем работу Запорожской АЭС, хотя электростанция все еще находится под оккупацией врага", — отметил Котин.

Также он заверил, что даже при всем желании россияне не смогут использовать мощности ЗАЭС для поставок электроэнергии в россию или Крым, поскольку он работает в другом частотном режиме и не подключена к российской энергосети.

"На сегодняшний день ЗАЭС стабильно работает в энергосистеме Украины, производит необходимые объемы электроэнергии", — добавил он.

Как сообщалось ранее, 4 марта оккупанты захватили Энергодар и расположенную возле города Запорожскую АЭС.

А в средине мая российский вице-премьер сделал заявление о том, что оккупанты якобы хотят использовать ее для поставок энергии в россию. Однако в Энергоатоме после этого заявили, что сделать это невозможно, а если подобные попытки будут предприняты, то это будет считаться актом ядерного терроризма.