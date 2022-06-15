Превратили в военную базу: в "Энергоатоме" рассказали, что происходит на оккупированной Запорожской АЭС
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ЗАЭС продолжает поставлять энергию Украине, хотя оккупанты контролируют ее территорию
Российские оккупанты, которые контролируют территорию Запорожской АЭС в Энергодаре, превращают ее в военную базу.
Как рассказал в интервью Liga президент государственной компании "Энергоатом" Петр Котин, россияне напрямую не вмешиваются в работу ЗАЭС, однако постоянно находятся на ее территории.
По его словам, оккупанты согнали туда боевую технику, включая танки и БМП, а также роют возле станции окопы и используют ее в качестве военной базы.
"Мы контролируем работу Запорожской АЭС, хотя электростанция все еще находится под оккупацией врага", — отметил Котин.
Также он заверил, что даже при всем желании россияне не смогут использовать мощности ЗАЭС для поставок электроэнергии в россию или Крым, поскольку он работает в другом частотном режиме и не подключена к российской энергосети.
"На сегодняшний день ЗАЭС стабильно работает в энергосистеме Украины, производит необходимые объемы электроэнергии", — добавил он.
Как сообщалось ранее, 4 марта оккупанты захватили Энергодар и расположенную возле города Запорожскую АЭС.
А в средине мая российский вице-премьер сделал заявление о том, что оккупанты якобы хотят использовать ее для поставок энергии в россию. Однако в Энергоатоме после этого заявили, что сделать это невозможно, а если подобные попытки будут предприняты, то это будет считаться актом ядерного терроризма.