Греция сделала неожиданное заявление насчет поставок оружия в Украину

В распоряжении греческой армии имеется около двух сотен БМП-1

Греция пообещала помочь Украине боевым вооружением для противостояния российскому врагу, поэтому планирует передать Киеву около 30 единиц боевых машин пехоты (БМП-1), но не просто так.

Как в интервью для ERT сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, поставка БМП Киеву будет происходить в рамках частичного переоснащения армейского парка современной техникой из Германии. То есть, Греция будет помогать Украине, при этом заменяя устаревшие образцы на современные боевые машины.

"Сейчас мы обмениваем небольшое количество — от 20 до 30 БМП-1 — на гораздо более современные машины немецкого производства. Мы помогаем Украине и одновременно укрепляем наши вооруженные силы более новыми боевыми машинами", — пояснил он.

Напомним, что после состоявшихся в начале июня переговоров греческого премьера Кириакоса Мицотакиса с канцлером ФРГ Олафом Шольцом Греция обязалась передать Украине боевую технику, однако выдвинула одно условие. Вместо БМП-1, которые отправят Киеву, греческая армия должна получить от Германии бронированные машины Marder.

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Ранее "Телеграф" также сообщал, что на фоне задержек Германии отправлять Украине мощное вооружение, с новым заявлением выступление советник руководителя украинского ОП Алексей Арестович. В своем интервью для немецкого издания он прямо заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц виновен в смертях мирных украинцев, ведь блокирует поставки оружия в Украину, чтобы она имела возможность успешнее противостоять стране-агрессору.