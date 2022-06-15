Украинские изобретатели разработали "плащ-невидимку" от тепловизоров: Могилевская представила разработку (видео)
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Данное изобретение спасет жизни нашим защитникам
Украинские изобретатели создали уникальный плащ-суперзащиту от тепловизоров, который назвали Сupol.
Представила данную разработку известная украинская певица Наталья Могилевская, которая разместила видео о "плаще-невидимке" на своем официальном канале в YouTube.
Сupol представляет собой костюм-плащ, который способен блокировать излучения тепла, делая воинов незаметными для противника. В комплект входят плащ, бахилы и одна перчатка. Украинские военные с восторгом восприняли новинку, отметив, что это изобретение реально способно спасти им жизнь. Данный плащ рекомендуется для использования разведкой, снайперами, саперами и штурмовыми группами.
Могилевская призвала украинцев помочь нашим защитникам на фронте и закупить данные комплекты для украинских воинов.
"Такого еще нет в Украине! Благодаря куполу снайпер может не менять место дислокации по 3-4 дня. Уже несколько партий плащей были отправлены на фронт при нашей поддержке с фондом Елены Масориной, работающей над их разработкой и поставкой в зону боевых действий. К нам уже присоединились "95 квартал", Коля Серга, но наших средств не хватает, а запросов очень много, поэтому мы ищем спонсоров и меценатов и всех желающих, которые хотят присоединиться к нашему делу", – отметила Могилевская.
Сupol протестировал на себе украинский певец и телеведущий Коля Серга, который служит в рядах ВСУ в Одессе.
"Я благодарен Наталье, которая подарила мне этот плащ. Он очень необходим! Его не видят в тепловизоре. Да, он большой, тяжелый, как настоящий функциональный прибор, который позволяет быть не замеченным с высоты беспилотника", – рассказал артист.
Реквизиты для помощи военным в приобретении плаща-невидимки размещены в конце видео:
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