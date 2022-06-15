Украинские изобретатели разработали "плащ-невидимку" от тепловизоров: Могилевская представила разработку (видео)

Данное изобретение спасет жизни нашим защитникам

Украинские изобретатели создали уникальный плащ-суперзащиту от тепловизоров, который назвали Сupol.

Представила данную разработку известная украинская певица Наталья Могилевская, которая разместила видео о "плаще-невидимке" на своем официальном канале в YouTube.

Сupol представляет собой костюм-плащ, который способен блокировать излучения тепла, делая воинов незаметными для противника. В комплект входят плащ, бахилы и одна перчатка. Украинские военные с восторгом восприняли новинку, отметив, что это изобретение реально способно спасти им жизнь. Данный плащ рекомендуется для использования разведкой, снайперами, саперами и штурмовыми группами.

Сьемка бойцов через тепловизор

Могилевская призвала украинцев помочь нашим защитникам на фронте и закупить данные комплекты для украинских воинов.

"Такого еще нет в Украине! Благодаря куполу снайпер может не менять место дислокации по 3-4 дня. Уже несколько партий плащей были отправлены на фронт при нашей поддержке с фондом Елены Масориной, работающей над их разработкой и поставкой в зону боевых действий. К нам уже присоединились "95 квартал", Коля Серга, но наших средств не хватает, а запросов очень много, поэтому мы ищем спонсоров и меценатов и всех желающих, которые хотят присоединиться к нашему делу", – отметила Могилевская.

Сupol протестировал на себе украинский певец и телеведущий Коля Серга, который служит в рядах ВСУ в Одессе.

"Я благодарен Наталье, которая подарила мне этот плащ. Он очень необходим! Его не видят в тепловизоре. Да, он большой, тяжелый, как настоящий функциональный прибор, который позволяет быть не замеченным с высоты беспилотника", – рассказал артист.

Реквизиты для помощи военным в приобретении плаща-невидимки размещены в конце видео:

Реквизиты для помощи военным в приобретении защитниго плаща от тепловизоров

Ранее Могилевская затронула тему усыновления во время войны.

Напомним, Украина начала подготовку к песенному конкурсу "Евровидение-2023".