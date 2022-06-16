Война — день 113: оккупанты давят на Донбассе, а Запад готовит новое оружие для ВСУ

Оперативно о главном за 16 июня

Полномасштабная война россии против Украины длится уже 113 дней, основные боевые действия разворачиваются на Донбассе, где россияне отчаянно пытаются захватить Северодонецк. Украинские защитники стойко держат оборону даже несмотря на то, что имеют серьезную нехватку артиллерии и тяжелой техники. Тем временем в США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи, который включает в себя гаубицы и снаряды к РСЗО.

В этой трансляции "Телеграф" будет информировать о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 16 июня. Однако более оперативно получать информацию можно в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

Напомним, новости за 13 июня можно прочитать в нашем материале за воскресенье: "Война — день 110: оккупанты продолжают наступать на Донбассе, истощая свою армию".

Информация за 14 июня доступна в трансляции: "Война — день 111: российские войска штурмуют Донбасс, но существенных успехов не достигли".

А о том, что происходило 15 июня, читайте в сводке: "Война — день 112: ВСУ подбираются к Херсону, а россияне стреляют по мирным городам"