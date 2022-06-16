Арестович: россия уже тремя путями ведет "ядерную войну" с Западом

кремль применяет энергетический, продуктовый и миграционный кризис для давления на Запад

С российской агрессией сталкивается не только Украина, но и страны Запада, с которыми кремль ведет "растянутую ядерную войну".

Как объяснил в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Алексей Арестович, в этой войне есть три компонента.

"Они (россияне — ред.) надеются и всерьез делают на это ставку, что энергетический, продуктовый и миграционный кризис по усилию воздействия на западные демократии равна маленькой победоносной ядерной войне", — сказал он.

Арестович добавил, что тем самым россия все равно наносит ядерный удар по Западу, но "растянутый".

Вместе с тем он подчеркнул, что заявления россиян указывают на то, что в кремле поняли, что быстрой победы им одержать не удастся, а потому там настраиваются на долгое противостояние, которое может длиться годами.

В пример он поставил заявление заместителя главы российского Совбеза дмитрия медведева, который сказал, что "Украины через два года может и не быть".

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Как сообщалось ранее, Арестович по итогам встречи в формате "Рамштайн" заявил, что темпы поставок западного оружия не позволят Украине в ближайшие месяцы провести масштабное контрнаступление.