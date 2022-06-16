Контрнаступление ВСУ можно провести быстро: генерал назвал сроки и условие

У украинцев сейчас есть темп и желание выбить россиян с захваченных территорий, однако нужно больше оружия

Украинские войска смогут провести успешное контрнаступление и завершить его до конца лета, если получать все необходимое западное оружие.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который с первых дней вторжения руководит обороной Николаева и области.

Он предупредил, что его информации может быть недостаточно для того, чтобы давать четкие прогнозы. Вместе с тем он отметил, что активные боевые действия быстро не закончатся.

"Но опять же: дадут нам все вооружение, которое нам нужно, контрнаступление, возможно, закончится к концу лета", — сказал Марченко.

По его словам, возможно где-то украинские защитники проиграют во времени и дадут россиянам возможность окопаться более основательно, что приведет к тому, что контрнаступление будет длиться дольше.

С другой стороны генерал отметил, что не верил в то, что ВСУ смогут выстоять против того количества войск, которые оккупанты направили на Николаевское направление.

"Скажу честно, я свято верил, что нас закроют в котел, и мы будем бороться там, ну вот видите, получилось", — добавил он.

Марченко добавил, что сейчас украинским защитникам сейчас необходимо "добить" оккупантов и для этого у них есть темп и желание, но не хватает оружия.

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Как сообщалось ранее, советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что темпы поставок западного оружия не позволят Украине провести быстрое контрнаступление, однако его хватит, чтобы сделать россиянам "очень неприятно".