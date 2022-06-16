Визит Шольца, Макрона и Драги в Киев: стала известна главная цель

Ведущие европейские лидеры впервые с начала войны посетили Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц, французский президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги, прибывшие сегодня в Киев, "привезли с собой кандидатство Украины в Европейском Союзе".

Об этом в четверг, 16 июня, в своем Телеграмм-канале сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусов. Также он добавил, что эта тройка планирует снова убеждать президента Украины Владимира Зеленского вернуться к переговорам с кровавым лидером россии владимиром путиным.

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Стоит отметить, что, согласно данным американской газеты Politico, Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС, однако официально в ЕК это еще не подтвердили.

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Если версия Андрусива правильна и Макрон, Шольц и Драги все же "привезли Украине членство в ЕС", это может означать, что Европа и дальше будет подстрекать Киев договариваться с россией в обмен на членство в Европейском Союзе. Эту тему уже поднимали еще в марте, когда Украина была готова вести переговоры со страной-агрессором. Пока вопрос остается в том, насколько обе страны, между которыми идет мощное противостояние, согласятся на такой подход ведущих европейских лидеров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что есть вероятность, что во время визита немецкого канцлера Олафа Шольца совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги, иностранные чиновники будут уговаривать Владимира Зеленского не воевать с россией за Крым.

Также напомним, как заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач не разговаривает о том, что во время визита Шольца, Макрона и Драги в Киев, они будут призывать Зеленского вернуться к переговорам с РФ, предложил европейским лидерам "сохранить лицо путина" на средства стран, представителями которых они есть.