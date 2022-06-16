Виталий Ким озвучил лучший и худший сценарий войны: "Экватор мы уже прошли"

Через месяц-два станет понятно, в какую сторону движется ход войны

Война непредсказуема, и все может поменяться в любую минуту, ввиду чего сложно делать какие-либо прогнозы, однако есть понимание, каков может быть лучший и худший расклад событий.

Их озвучил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в рамках программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Ким объяснил, что есть желание одной стороны, а есть вещи, на которые Украина не может пойти.

"Дальнейший сценарий зависит от президента и воли народа, от помощи иностранцев, от настроения Путина в какой-то мере", — добавил он.

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Однако даже если брать лучший сценарий, при котором война условно завершится уже завтра, — отвод войск, разминирование и стычки займут еще 2-3 месяца, но Украина приложит все силы, чтобы в сентябре дети спокойно пошли в школы.

При худшем сценарии, если рф захочет продолжать войну, а страны Запада прекратят помощь, Украина может на годы застрять в гибридной войне.

"Эксперты говорят, что в середине июня-августа (видимо он имел в виду середину июля-августа, — ред.) можно будет понимать, куда идет тренд. Я уверен, что экватор угроз мы прошли", — подытожил Ким.

Как сообщал "Телеграф", ранее Виталий Ким назвал две причины, почему российские военные усердно обстреливают Николаев.