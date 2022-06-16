Россияне давят почти по всем направлениям Донбасса: свежие карты боевых действий

Украинские военные пытаются остановить противника повсюду

На 113-й день войны в Украине ударная группировка российских оккупантов продолжает наступать в направлении Бахмута и Соледара, где стоят позиции Сил обороны Украины. Вражеская армия намерена расширить зону прорыва от Попасной.

Об этом в четверг, 16 июня, сообщил главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, находящийся на Востоке Украины. По его словам, одновременно россияне наступают и на Славянск и продолжают штурм Северодонецка.

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"Украинское командование защищает до последней возможности каждый метр украинской земли, остановить противника пытаются повсюду. Идет тяжелая битва на истощение, украинские войска сохраняют управляемость и высокий боевой дух и мотивацию, это ежедневный массовый подвиг, и люди делают все возможное, несмотря на нехватку оружия и боеприпасов", — отметил Бутусов.

Что касается ситуации на каждом отдельном направлении боев на Донбассе, то россиянам удалось выйти к трассе Бахмут-Лисичанск возле сел Нагорное и Берестовое.

Россияне вышли к трассе Бахмут-Лисичанск возле Нагорного и Берестового

Одновременно с этим они пытаются расширить клин прорыва к Покровскому (на север), а также от Врубовки на Лисичанск (к югу). А сам Лисичанск, как и Северодонецк, вражеская армия пытается окружить с двух сторон. Именно для этого, отмечает Бутусов, им так необходима трасса Бахмут-Лисичанск.

При этом оккупанты одновременно пытаются протиснуться на Лисичанск вблизи населенных пунктов Золотое, Горное, Тошковка. Судя по данным карты, активное наступление ведется на Силы обороны Украины в этих селах из Нижнего, которое в настоящее время оккупировано россиянами.

Силы обороны Украины сдерживают наступление россиян в Тошковке, Горном и Золотом

"Остановить российское наступление можно только путем разгрома российской ударной группировки в районе Бахмут-Попасная. Вопросы остаются прежними: контроль переднего края, артиллерийская разведка, средства корректировки, контрбатарейной борьбы, снаряды", — отметил Бутусов.

Он добавил, что продвижение россиянам дается очень дорого, а украинская пехота выносит на себе основную нагрузку, и дает нашим артиллеристам возможность уничтожать вражескую армию.

Ситуация на Донбассе на 15 мая

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия на восточном фронте меняет тактику — кроме улучшения координации действий, враг сузил фронт и на нем поливает украинских военных огнем. При этом наши военные на юге Украины могут провести успешное контрнаступление уже к концу этого лета при условии поставки вооружения от союзников.