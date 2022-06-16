Украинская разведка потроллила пескова, который обещал безопасность Крымского моста

Транспортная артерия является одной из главных целей для поражения

В четверг, 16 июня, стало известна, что Украина владеет подробной технической документацией по "Крымскому мосту", который является приоритетной целью для ВСУ на данный момент.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в Facebook.

В ГУР Украины отметили, что заявления пресс-секретаря президента рф дмитрия пескова о "гарантированной" безопасности "Крымского моста" и о том, что российские солдаты полностью контролируют ситуацию, просто смешны. Украинской разведке удалось достать подробную техническую документацию по этому стратегическому объекту. Примечательно, что ГУР даже разместило документ в открытый доступ.

В разведке отметили, что в документе "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив" можно найти подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.

Ранее в Украине уже звучали призывы об уничтожении "Крымского моста", однако советник Офиса президента Алексей Арестович в мае заявлял, что у Украины пока нет оружия, чтобы привести этот объект в непригодность.