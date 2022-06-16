Выехать из Украины с "белым билетом" можно, но не всем

"Белый билет" не всегда дает гарантию выезда из страны во время военного положения

Из-за полномасштабного вторжения рф в Украине проходит всеобщая мобилизация. Выехать за границу могут лишь определенные категории мужчин мобилизационного возраста от 18 до 60 лет, в том числе те, у которых есть на руках так называемый "белый билет".

"Телеграф" разбирался, кто из мужчин мобилизационного возраста может покинуть Украину с "белым билетом".

Пригодность по состоянию здоровья определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК), по итогам которой гражданину могут вынести несколько заключений.

Виды "белых билетов"

Категория "В" (ограниченная пригодность) — такие граждане считаются ограниченно пригодными к военной службе. Это означает, что в мирное время им может быть противопоказана служба в армии, а в военное время их могут мобилизовать.

— такие граждане считаются ограниченно пригодными к военной службе. Это означает, что в мирное время им может быть противопоказана служба в армии, а в военное время их могут мобилизовать. Категория "Г" (временная непригодность) — означает, что граждане не подлежат военной службе временно. В зависимости от серьезности заболевания отсрочку могут давать от 6 до 12 месяцев.

— означает, что граждане не подлежат военной службе временно. В зависимости от серьезности заболевания отсрочку могут давать от 6 до 12 месяцев. Категория "Д" (полная непригодность) — лица, полностью освобожденные от службы в армии по состоянию здоровья.

Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины (от 14.08.2008 № 402), первые две категории граждан во время военного положения могут быть мобилизированы и нести службу в тылу.

Выехать за границу могут лишь мужчины с третьим типом "белого билета" — непригоден к военной службе с исключением из воинского учета.

Кроме того, законно пересечь границу Украины могут мужчины у которых есть удостоверение об отсрочке от призыва и извещение о зачислении на специальный воинский учет. Также недавно власти приняли решение, что за границу могут выезжать водители, железнодорожники и спортсмены, однако срок пребывания для них ограничен.

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С другими категориями военнообязанных, которые могут законно пересекать государственную границу, можно ознакомиться в нашей статье.

Ранее "Телеграф" разбирался, при каких болезнях выдают "белый билет".