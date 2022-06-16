Зеленский собрал ставку главнокомандующего из-за угрозы нападения со стороны Беларуси: детали

Украинские власти понимают, что происходит в Беларуси

В четверг, 16 июня, на 113-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что в четырех областях Украины пройдет проверка готовности к возможному повторному вторжению российских войск из Беларуси.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала NTA.

Данилов отметил, что на недавней ставке верховного главнокомандующего обсуждался этот вопрос. По итогам заседания президент Украины Владимир Зеленский поручил соответствующим государственным органам провести проверку готовности к возможному повторному вторжению российских войск из Беларуси в 4 областях Украины. Данилов не назвал регионы, где будет проведена данная проверка. К слову, с РБ граничат 5 областей (Волынская, Ровненская, Житомирская, Киевская и Черниговская).

"То, что касается направления из Беларуси: я хочу сообщить, что кроме СНБО, есть ставка верховного главнокомандующего. Вчера было заседание ставки. Они (заседания – ред.) проходят, мы их не делаем публичными, мы не анонсируем их… Вчера на заседании ставки обсуждался вопрос Беларуси. Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны – что там происходит (в Беларуси – ред.), в каком состоянии находится сегодня белорусское войско, сколько там военных РФ, какие планы. Все это находится на контроле нашего президента и ставка именно по этому вопросу работала много и эффективно", — заявил Данилов в эфире программы "Говорить великий Львів".

Секретарь СНБО отметил, что украинские власти хорошо осведомлены о том, что происходит в Беларуси и рф.

"В результате есть поручение (Зеленского – ред.). Сейчас будет происходить проверка в четырех областях состояния подготовки, если будут происходить повторные вызовы для нашей страны. Все это отрабатывается ежедневно, у нас очень много закрытой работы, про которую мы не отчитываемся перед обществом. Мы понимаем, что происходит в Беларуси и Российской Федерации", — сказал Данилов.

Ранее Данилов заявил, что Украина ежедневно получает помощь из стран Европы, и критиковать партнеров из-за задержек с поставками оружия неправильно. К слову, секретарь СНБО рассказал, какого оружия не хватает Украине.