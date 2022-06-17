Враг атакует Донбасс сразу по девяти направлениях: свежие карты боев в Украине

Тяжелее всего пока на Донбассе

В Украине продолжаются точиться локальные и масштабные бои на различных отрезках фронта. Пока ВСУ ожидают поставок западного оружия, которое может преломить ход войны, им приходится ухищряться и давать врагу отпор теми средствами, что имеются в наличии.

Согласно аналитике сотрудников Института изучения войны, по состоянию на утро 17 июня фронтовая картина практически неизменна. Сложнее всего сейчас приходится на Донбассе, также начинает активизироваться южное направление, особенно рядом с Херсоном. Больше деталей расскажет "Телеграф".

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Отмечается, что армия рф не оставила надежд на захват Донбасса, а также части Харьковской области. Именно восточному отрезку фронта противник уделяет наибольшее внимания, атакуя сразу по многим направлениям.

Свежие карты боев в Украине 17 июня

Донбасс

Свежие карты боев на Донбассе 17 июня

Первоочередной задачей оккупантов сейчас стало разрушение украинских наземных линий связи. Наиболее активно они это делают рядом с Лисичанском. В целом же самые активные бои идут сразу в девяти направлениях: Попасная-Камышеваха, Попасная-Берестово, Попасная-Светлодарск, Попасная-Николаевка, Комышуваха-Тошковка, Богородично-Славянск, Северодонецк-Метелкино, Севереродонецк-Лисичанск, Изюм-Славянск.

Стоит отметить, что россияне начали "дробить" свои подразделения на более мелкие, чтобы вести наступательные операции. В основном они работают в дневное время, не рискуя идти против ВСУ в ночное время суток.

Свежие карты боев под Северодонецком 17 июня

В Северодонецке тоже идут активные бои, украинские защитники пытаются удержать населенный пункт под контролем, хотя давление со стороны россиян и является колоссальным. Вполне вероятно, что враг попытается захватить Метелкино и Сывротин — это может помочь им оттеснить ВСУ вдоль Северского Донца. Однако украинцы пока все еще удерживают частично переправу через реку, сохраняя для себя важный логистический путь.

Добавим, что при этом оккупанты заявили, будто бы под их контроль перешло сразу несколько населенных пунктов — Новолуганское, Луганское, Шахтерск и Розсадки (Бахмутское направление). Бои на северо-западном направлении от Славянска были неуспешны для россиян.

Харьковщина

Свежие карты боев в Харьковской области

Наши защитники планируют пойти в контрнаступление рядом с Изюмом. Информаторы противника утверждали, будто бы ВСУ наладили понтонные переправы через Северский Донец где-то в 26 км от города. Это подтверждает и активный артиллерийский огонь в эту сторону от оккупантов. Вполне вероятно, что украинские воины надеются отрезать россиян от районов Изюма и Лимана.

Также стало более "жарче" рядом с самим Харьковом. Велись бои на Харьковском шоссе, а также в Терновой и Рубежном. Отметим, что наши защитники дают отпор примерно в 45 км от областного центра.

Юг

Свежие карты боев под Херсоном

На оккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей россияне продолжают укреплять свои позиции, хотя ВСУ и ведут точечные контрнаступления. Пока не удалось нарушить оборонительные конструкции врага рядом с Безводным и Ищенками, которые располагаются неподалеку Давыдова Брода.

В отместку за продвижение на южном участке фронта россияне активно обстреливают границу Николаевщины и Херсонщины.

Также идут некоторые бои на Запорожском направлении — там украинских военных пытаются сдержать от контрнаступления.

Напомним, ранее мы писали, что в Запорожской области у россиян началась паника. Все потому, что партизаны скормили противнику отравленную черешню — как раз из знаменитой черешневой столицы Мелитополя.