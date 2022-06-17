Мобилизация продолжается: каких врачей должны пройти призывники во время медкомиссии

Выводы врачей из частных клиник не влияют на прохождение медкомиссии

В Украине почти до конца лета продлена всеобщая мобилизация. Под нее попадают мужчины призывного возраста — от 18 до 60 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья к службе. Есть таковые в наличии или отсутствуют, определяют члены специальной военно-врачебной комиссию, осмотр у которой обязан пройти каждый призывник.

По словам адвоката Дмитрия Цыплицкого, особенности здоровья каждого человека, которого готовы взять на фронт, должны быть учтены во время медкомиссии. Больше деталей специалист рассказал во время общения с "Телеграфом".

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Цыплицкий подчеркнул, что статус "непригоден" подлежащий мобилизации человек может получить только по результатам военно-врачебной комиссии. Никакие справки из государственных или частных клиник, принесенные якобы вместо осмотра, не являются основанием для получения "белого билета".

"Такую справку можно лишь предоставить медикам ВВК в консультативных целях, чтобы упростить им процесс установление четкого диагноза", — отмечает юрист.

Также он объяснил, какие врачи должны осмотреть призывников и вынести свой вердикт. Членами ВВК являются хирург, терапевт, невропатолог, дерматолог, офтальмолог, ЛОР и стоматолог. Если у человека имеются дополнительные медпоказания, он должен пройти еще и дополнительное обследование у профильного специалиста.

Когда осмотр заканчивается, каждый медик пишет свое решение в специальную учетную карточку о годности или нет человека для призыва. Есть три варианта, которые могут быть использованы врачами — годен, временно непригоден или полностью непригоден к срочной военной службе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, с какими болезнями чаще всего людям отказывают в воинской службе.

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