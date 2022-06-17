Украина одержала вторую после битвы за Киев важную победу — Пионтковский

Украина одержала еще одну важную победу, доказав Западу свою риторику

Запад больше не будет принуждать Украину к подписанию невыгодных для нее соглашений с российской федерацией.

Об этом на своей странице в Твиттере написал политолог-публицист Андрей Пионтковский, отметив, что это однозначно победа Украины, причем уже вторая после битвы с оккупационной армией за украинскую столицу — город Киев.

"16 июня Украина одержала вторую после Битвы за Киев системную военно-политическую победу над россией. Гораздо важнее, чем взятие Херсона, например, которое тоже уже не за горами. Запад больше не будет принуждать Украину к подписанию невыгодных для нее соглашений с россией", — объяснил он.

Стоит напомнить, что после состоявшегося в четверг, 16 июня, визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, французского президента Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги, большинство аналитиков выражали опасения относительно того, что ведущие европейские чиновники снова будут склонять украинского Владимира Зеленского к уступкам стране-агрессору в обмен на вероятное членство в Европейском Союзе.

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Однако, согласно итогам встречи, никаких заявлений по поводу необходимости договариваться, а также вернуться к переговорному процессу с россией иностранными чиновниками сделано не было. Европейские лидеры выразили полную поддержку Украине в ее противостоянии врагу и выступили за кандидатство Украины в Европейском союзе.

Ранее "Телеграф" сообщал, как проходила встреча Макрона, Шольца, Драги и Иоганниса с президентом Украины Владимиром Зеленским и какие главные заявления во время своего визита в Киев, впервые с начала полномасштабного вторжения россии, сделали европейские лидеры.