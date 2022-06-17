Неожиданный визит Джонсона в Киев: Ермак объяснил, о чем говорили

Друг Украины приехал с официальным визитом

В пятницу, 17 июня, Киев с официальным визитом неожиданно посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на своем telegram-канале раскрыл подробности встречи Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ермак сообщил, что Зеленский обсудил с Джонсоном поставки тяжелого вооружения, а также систем противовоздушной обороны. Глава государства также затронул тему гарантий безопасности для Украины.

"Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации россией нанесенного ущерба нашему государству. И, конечно, нашу победу в войне за Независимость", — написал Ермак.

Добавим, что предыдущий визит британского премьер-министра в Украину состоялся 9 апреля. Ранее Джонсон объяснил бесполезность договоров с главой кремля владимиром путиным.