В Донецке уничтожена военная база боевиков "Кальмиус": подробности (фото, видео)

В оккупированном Донецке уничтожена база боевиков

Во временно неподконтрольном Донецке вечером 17 июня произошла серия мощных взрывов на военном объекте.

Как сообщает издание Донпресс, в местных телеграм-каналах сообщили, что снаряды прилетели в район между бывшим Северным автовокзалом и улицей Молодых шахтеров в Киевском районе города.

Отмечается также, что там располагалась военная база подразделения боевиков т.н. "днр" "Кальмиус", что именно там взорвалось остается только предполагать, но местные жители утверждали, что детонацию боеприпасов пришлось слушать в течение длительного времени.

Как сообщалось ранее, утром 17 июня ВСУ нанесли удар по российскому буксиру "Василий Бех", который перевозил зенитный комплекс "Тор" и личный состав оккупационной армии на остров Змеиный. Судно после этого затонуло.

Позже стало известно, что удар был нанесен противокорабельной ракетой Harpoon, а погибли по меньшей мере 18 человек экипажа. Всего судно должно иметь экипаж в составе 26 моряков, однако что произошло с остальными остается неизвестным. Вероятно, они тоже были ликвидированы.