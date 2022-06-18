россия стягивает силы к Северодонецку, но теряет позиции в других местах: свежая карта боев в Украине
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Оккупанты пытаются оттеснить украинских военных на нескольких направлениях
россия, обладая большими запасами живой силы, разворачивает дополнительные силы поддержки своего настулпения в районе Северодонецка и Лисичанска. Стягивают танки, бронетранспортеры, оборудование из Сватово.
Как отмечают в Институте изучения войны, враг сосредоточил для захвата городов подавляющее большинство боевых сил за счет других направлений, но это не мешает россиянам нести тяжелые потери.
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Атаки на Северодонецк, как и попытки перерезать линии сообщения с Лисичанском со стороны Славянска (север) и со стороны Бахмута (юг) продолжаются. Украинские военные, вероятно, контрнаступают неподалеку от Изюма, чтобы отвлечь росвойска от атак в сторону Славянска и нарушить линии снабжения. На юге Украины россия продолжает перегруппировываться и перебрасывать силы, украинские защитники атакуют оккупантов.
Восток Украины
Враг продолжает атаковать Северодонецк и поселки на его окраине — украинские силы отразили атаку на Метелкино и Сиротине.Враг стягивает в район дополнительные силы, включая живую силу и артиллерийские системы. Под атакой также Тошковка на западном берегу Северского Донца.
Росвойска атакуют населенные пункты вдоль линии снабжения войск на Лисичанск. Они безуспешно штурмовали Золотое, другие населенные пункты со стороны Бахмута. Также стягивают силы для атак в сторону трассы. Они могут попытаться форсировать реки юго-восточнее Лимана, чтобы помешать линиям снабжения вокруг Северска. Накануне, украинские силы разрушили понтонный мост возле Белогоровки.
Враг пытается продвинуться от Изюма на юго-восток к Славянску, им не удалось захватить Богородичное. При этом украинские силы вытеснили российские войска из Дмитровки юго-западнее Изюма.
Харьков
Оккупанты все еще пытаются оттеснить украинские войска от границы и собираются возобновить наступление в районе Терновая-Рубежное. Источники исследователей сообщают об усилиях россиян по остановке продвижения украинских сил в сторону Изюма. Отмечается, что это призвано не только оттянуть российские силы от наступления на Славянск, но и помешать линиям снабжения оккупантов. Ракетные обстрелы города и области продолжаются, в регионе россияне используют много артиллерии против украинских городов и сел.
Юг Украины
На Херсонщине украинская авиация продолжает уничтожать российские укрепления и склады. Удалось уничтожить также и корабль "Василий Бех" возле острова Змеиный — россиянам не помогло ПВО, которое туда перевезли. Украинских военных в районе обстреливают.
В Запорожской области враг стягивает силы в Васильевке и Пологах. Часть подразделений переместили в Мелитополь, также планируется перевод из Энергодара. Исследователи предполагают, что врагу не хватает комбатантов для ведения наступления и укрепляют передовые позиции.
Как ранее писал "Телеграф", советник главы ОП Алексей Арестович назвал украинскую армию самой оснащенной армией в мире, но указал на существенный недостаток. Эксперты также отмечают, что для окончания войны нужно освободить все оккупированные земли, включая Крым.