россия стягивает силы к Северодонецку, но теряет позиции в других местах: свежая карта боев в Украине

Оккупанты пытаются оттеснить украинских военных на нескольких направлениях

россия, обладая большими запасами живой силы, разворачивает дополнительные силы поддержки своего настулпения в районе Северодонецка и Лисичанска. Стягивают танки, бронетранспортеры, оборудование из Сватово.

Как отмечают в Институте изучения войны, враг сосредоточил для захвата городов подавляющее большинство боевых сил за счет других направлений, но это не мешает россиянам нести тяжелые потери.

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Атаки на Северодонецк, как и попытки перерезать линии сообщения с Лисичанском со стороны Славянска (север) и со стороны Бахмута (юг) продолжаются. Украинские военные, вероятно, контрнаступают неподалеку от Изюма, чтобы отвлечь росвойска от атак в сторону Славянска и нарушить линии снабжения. На юге Украины россия продолжает перегруппировываться и перебрасывать силы, украинские защитники атакуют оккупантов.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Враг продолжает атаковать Северодонецк и поселки на его окраине — украинские силы отразили атаку на Метелкино и Сиротине.Враг стягивает в район дополнительные силы, включая живую силу и артиллерийские системы. Под атакой также Тошковка на западном берегу Северского Донца.

Карта боев в Северодонецке и населенных пунктах вокруг

Росвойска атакуют населенные пункты вдоль линии снабжения войск на Лисичанск. Они безуспешно штурмовали Золотое, другие населенные пункты со стороны Бахмута. Также стягивают силы для атак в сторону трассы. Они могут попытаться форсировать реки юго-восточнее Лимана, чтобы помешать линиям снабжения вокруг Северска. Накануне, украинские силы разрушили понтонный мост возле Белогоровки.

Враг пытается продвинуться от Изюма на юго-восток к Славянску, им не удалось захватить Богородичное. При этом украинские силы вытеснили российские войска из Дмитровки юго-западнее Изюма.

Карта боев в Харьковской и Луганской области

Харьков

Оккупанты все еще пытаются оттеснить украинские войска от границы и собираются возобновить наступление в районе Терновая-Рубежное. Источники исследователей сообщают об усилиях россиян по остановке продвижения украинских сил в сторону Изюма. Отмечается, что это призвано не только оттянуть российские силы от наступления на Славянск, но и помешать линиям снабжения оккупантов. Ракетные обстрелы города и области продолжаются, в регионе россияне используют много артиллерии против украинских городов и сел.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

На Херсонщине украинская авиация продолжает уничтожать российские укрепления и склады. Удалось уничтожить также и корабль "Василий Бех" возле острова Змеиный — россиянам не помогло ПВО, которое туда перевезли. Украинских военных в районе обстреливают.

В Запорожской области враг стягивает силы в Васильевке и Пологах. Часть подразделений переместили в Мелитополь, также планируется перевод из Энергодара. Исследователи предполагают, что врагу не хватает комбатантов для ведения наступления и укрепляют передовые позиции.

Карта боев на юге

Как ранее писал "Телеграф", советник главы ОП Алексей Арестович назвал украинскую армию самой оснащенной армией в мире, но указал на существенный недостаток. Эксперты также отмечают, что для окончания войны нужно освободить все оккупированные земли, включая Крым.