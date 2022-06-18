Пополнил очередь в ад: на Донбассе ликвидировался комбат террористов

По версии прокремлевских пропагандистов, комбат погиб в аварии

На Донбассе погиб командир батальона так называемой "народной милиции днр" с позывным "Пуля". Детали смерти комбата пока не разглашают.

Как в своем Телеграмм-канале сообщил российский военный пропагандист александр сладков, "Пуля" трагически погиб во время дорожно-транспортного происшествия, случившегося на востоке Украины. Однако никаких деталей случившегося, а также того, что стало причиной смертельной аварии, он не обнародовал.

Согласно информации российских СМИ, которые утром 18 июня распространяют информацию о гибели комбата, настоящее имя "Пули" — Евгений. Именно он недавно был одним из бойцов росармии, штурмовавших пригород Авдеевки.

Кобмат "Пуля" погиб на востоке Украины

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Следует отметить, что никаких фотографий или видеозаписей с места ДТП, которое стало причиной смерти очередного российского преступника, пропагандисты также не публикуют.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинским защитникам, которые в течение 115 дней непрестанно защищают земли Родины, удалось отправить в ад еще одного российского пропагандиста — Сергея Постнова. Военный журналист из рф принимал участие в так называемой "спецоперации" в Украине в составе группировки "V" и снимал пропагандистский контент с самого начала полномасштабного вторжения россии.