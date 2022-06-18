Синхронный переводчик путина выругался матом в прямом эфире (видео)

Синхронный переводчик главы кремля, похоже, не выдержал вранья

Во время выступления президента рф владимира путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) мужчина, который вел синхронный перевод, прошептал ругательное слово.

Соответствующее видео доступно в сети, передает Лента.ру в Twitter.

Сообщается, что синхронный переводчик путина матернулся и опозорился в прямом эфире.

"Далее сделали без решения Совбеза. Поставили немца, который сам себя представляет высоким представителем и навязывает нам какие-то законы… Бл*ть", – сказал переводчик.

"Мужик на русском вторил речь президента на ПМЭФ, но в какой-то момент тяжело вздохнул и выдал протяжное: "б***ь". Полночь все же была, устал, наверно. Жалко этого добряка", — гласит сообщение под видео.

В сети отметили, что тяжело переводить бесконечную ложь.

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Напомним, путин на ПМЭФ цинично соврал, что российские солдаты якобы не превращают украинские города в руины. Кроме того, на форуме он вновь угрожал миру ядерной кнопкой.