Зеленского пытались убить несколько раз: Данилов озвучил цифру

Россияне как минимум 5 раз покушались на жизнь президента Украины

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину было совершено пять попыток убить президента Владимира Зеленского.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью изданию The Globe and Mail.

По словам секретаря СНБО, все пять покушений на главу государства были совершены в конце февраля и начале марта. Данилов не стал раскрывать подробности терактов, хотя в начале полномасштабной войны он публично говорил об отряде кадыровских боевиков, которым было поручено убить Зеленского. Эту группу террористов, по словам Данилова, ликвидировали.

Добавим, что на днях о предотвращении теракта против руководителей страны сообщили в МВД. Замминистра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что теракт удалось предотвратить благодаря информации, полученной от оперативных источников, а больше подробностей можно будет узнать только по окончании войны.

В начале марта сообщалось, что для убийства президента Украины рф отправила две разные группировки.

Напомним, накануне Зеленский объявил о введении визового режима с россией с июля.