"Ждем больших наступлений": оккупанты стянули резервы в Луганскую область

На Луганщине россияне готовятся к наступлению

Военное руководство россии перебросило все доступные резервы на Луганское направление, а потому там вскоре могут сильно обостриться боевые действия.

Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, оккупанты бросили все силы на Северодонецкое и Бахмутское направление в попытках захватить областной центр.

"Ждем в ближайшие дни больших наступлений в Луганской области", — сказал Гайдай.

Он также отметил, что россияне не оставляют попыток установить контроль над трассой Бахмут-Лисичанск, однако это у них не получается и они с большими потерями каждый раз отступают на ранее занятые позиции.

Кроме того, глава Луганской ОВА подчеркнул, что несмотря на то, что мосты к Северодонецку были разрушены, пути для эвакуации и подвоза всего необходимого все еще остаются.

Как сообщалось ранее, в Генштабе ВСУ ранее сообщили, что оккупанты на Северодонецком направлении "имеют частичный успех" в районе населенного пункта Метелкино. Что касается самого города, то попытки россиян его захватить так ни к чему не привели.