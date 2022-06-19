Война — день 116: оккупанты стянули резервы на Луганщину и готовятся наступать

Оперативно о главном 19 июня

Полномасштабная война россии против Украины продолжается уже 116 дней. Наиболее сложная ситуация наблюдается на Донбассе, где противник пытается захватить Северодонецк и установить контроль за трассой на Бахмут. По сообщению главы Луганской ОВА оккупанты стянули туда все резервы, а потому в ближайшие дни боевые действия в районе будут лишь ожесточаться. Другие области Украины тем временем подвергаются массированным ракетным обстрелам, которыми россия продолжает разрушать инфраструктуру нашей страны. Сами же украинцы сдаваться не собираются и продолжают оказывать ожесточенное сопротивление россиянам не только на поле боя, но и даже на оккупированных территориях.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 19 июня, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 За прошедшие сутки россияне убили 1 человека в Донецкой области — в Райгородке. Еще 11 человек получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Напомним, что происходило 16 июня можно узнать в нашем онлайне за четверг: "Война — день 113: на фронте горячо, а в Киев приехали Шольц, Макрон и Драги".

А о событиях 17 июня читайте в материале: "Война — день 114: тяжелые бои на истощение и угроза из Беларуси".

С происходившим 18 июня можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 115: россияне пытаются создать "котел" на Донбассе и обстреливают города".