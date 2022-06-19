Зеленского попросили запретить разведение кошек и собак: в чем причина

Многие зоозащитники высказались против подобной инициативы

На официальном сайте Президента Украины появилась петиция с предложением запретить разводить диких и домашних животных в нашей стране. Конечно же, эта идея касается ограниченных временных рамок — до конца войны, а также пятилетнего периода после нее.

Больше подробностей о петиции, автором которой является Александр Титарчук, расскажет "Телеграф". Также мы собрали различные реакции зоозащитников и обычных украинцев на подобное предложение.

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По мнению Александра Титарчука, разведение и продажа домашних, а также диких животных во время войны может привести к бесконтрольному увеличению популяции бездомных зверьков. Как известно, многих кошек и собак, невзирая на их породу, хозяева оставили в месте активных боевых действий, спасая собственные жизни.

Инициатор петиции предлагает ввести административную ответственность за нарушение такого запрета. Причем озвученная им сумма далеко немаленькая — от 8,5 до 68 тысяч гривен.

Тем же, кто повторно "попадется" на нарушении, Титарчук предлагает еще раз впаять штраф и конфисковать всех животных.

Интересно, что такая идея нашла и тех, кто ее поддержал, и тех, кому она категорически не нравится. Первые в основном беспокоятся об увеличении количества бездомных животных.

Однако много и тех, кто считает, что введение подобного запрета может помешать развитию кинологии в Украине, а также уничтожит всех породистых собак, которые существуют в нашей стране.

По состоянию на 11:00 19 июня петицию подписало 525 человек. Для ее рассмотрения президентом она должна за 90 дней набрать 25 тысяч голосов.

Так выглядит петиция

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как люди вместе со своими "хвостиками" выбирались из оккупированного Мариуполя. К слову, многие беженцы выехали вместе с домашними питомцами.