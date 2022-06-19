Под Изюмом погиб известный украинский командир

Военнослужащий командовал батальоном "Карпатская Сечь"

В боях в Харьковской области погиб командир 49-го отдельного стрелкового батальона ВСУ "Карпатская Сечь" Олег Куцин (позывной "Кум"). Военнослужащего не стало в результате прямого попадания вражеского снаряда.

Об этом в воскресенье сообщил политический эксперт и блогер Андрей Смолий в собственном Telegram-канале. Он добавил, что "Кум" погиб на Изюмском направлении.

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"В борьбе за Украину на Изюмском направлении погиб основатель и многолетний руководитель "Легиона Свободы", командир батальона "Карпатская Сечь" (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ) Олег Куцин ("Кум")", — написал Смолий.

Тем временем бывшая народная депутатка от "Свободы" Ирина Фарион сообщила, что Олег Куцин погиб "от прямого попадания во время совещания".

Справка: Олег Куцин создал "Карпатскую Сечь" как отдельную добровольческую чету еще в 2014 году. Через год после создания подразделение вошло в состав 93-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, а военнослужащие воевали в районе Донецкого аэропорта за Пески, шахту "Бутовка", Водяное и Опросное.

Позже подразделение расширили уже до пределов батальона и переименовали в "Отдельную добровольческую чету "Карпатская Сечь" (ОДЧ "Карпатская Сечь"). Сейчас это 49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ. С начала полномасштабного российского вторжения члены "Карпатской Сечи" воевали в Ирпене, Романовке и на Броварском направлении, а сейчас находятся на Изюмском направлении.

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