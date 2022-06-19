Российские СМИ сообщили, куда перевезли командиров защитников "Азовстали"

Некоторые украинские военные содержатся в одном из СИЗО Москвы

Пропагандистские российские СМИ в воскресенье, 19 июня, сообщили местонахождение защитников мариупольской "Азовстали", которых до этого содержали на территории так называемой "ДНР". Предварительно известно, что пленных командиров полка "Азов" увезли в РФ.

Такую информацию распространило российское информагентство ТАСС со ссылкой на источники правоохранительных органов.

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Отмечается, что командиров "Азова" в настоящее время удерживают в СИЗО "Лефортово" в Москве. О причинах перевозки украинских воинов из тюрьмы в Еленовке (Донецкая область) в Москву известно мало — в росСМИ отмечали, что это якобы нужно для "проведения следственных действий".

Лефортовская тюрьма в Москве на карте

Добавим, что днем ранее российские Telegram-каналы распространяли информацию, что в Москву вывезли замкомандира полка "Азов" Святослава Паламара (позывной "Калина") и командира 36-й бригады морпехоты ВСУ Сергея Волынского ("Волына"), а также других офицеров различных подразделений.

Стоит отметить, что накануне, 18 июня, командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко передал должностные обязанности полком майору Никите Надточию до момента своего возвращения из российского плена. Об этом сообщило "Радио Свобода".

Напомним, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, в российском плену до сих пор находятся более 2,5 тысячи украинских защитников, которых вывезли с территории "Азовстали". Украинские власти работают над тем, чтобы всех их обменять и вернуть в родную страну.