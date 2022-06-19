Украина обжалует перенос Евровидения-2023: подробности

В Украине хотят провести "Евровидение-2023"

В воскресенье, 19 июня, на 116-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что Украина обжалует перенос Евровидения из страны.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире марафона "FreeДОМ".

По его словам, украинское правительство дало в указанные сроки ответы и гарантии по нормам безопасности. Кроме того, Украина уже предоставила предложения о возможных местах проведения песенного конкурса, однако организаторы приняли решение не проводить фестиваль в воюющей стране. По словам Ткаченко, Европейский вещательный союз пошел по простому пути, недооценил важность музыкального конкурса для украинского народа.

"Мы надеемся, что разговор будет продолжен", — отметил министр.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra выиграла "Евровидение-2022". По правилам песенного фестиваля теперь Украина должна стать хозяйкой следующего песенного конкурса. Однако организаторы по соображениям безопасности после комплексной оценки ситуации в Украине приняли решение провести конкурс в Британии, исполнитель которой занял второе место в 2022 году. Ткаченко заявил, что Украина потребует изменить решение организаторов песенного конкурса, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за проведение музыкального конкурса в Украине.