Будем отвечать: Зеленский о ракетных обстрелах топливной инфраструктуры Украины

Россияне хотят усугубить ситуацию с горючим в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство готовит ответ на атаки российских войск на нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении в воскресенье.

"Вновь обстреливали нашу топливную инфраструктуру — хотят усугубить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать", — подчеркнул Зеленский.

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Он также добавил, что россия накапливает силы в Харьковской и Запорожской областях, а сверхжестокие бои идут на Донбассе.

"Российская армия применяет там (на Донбассе — ред.) больше всего артиллерии, больше всего наступательных сил. Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие самые горячие точки держатся. Люди такие у нас – держат. Держится наша армия", — сказал Зеленский.

Как сообщалось, Луганская область остается одним из самых активных участков фронта, поскольку российские оккупанты не оставляют надежд на полный захват региона и пытаются действовать дерзко и быстро, каждый день штурмуя позиции Вооруженных сил Украины.