Будем отвечать: Зеленский о ракетных обстрелах топливной инфраструктуры Украины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 43
Россияне хотят усугубить ситуацию с горючим в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство готовит ответ на атаки российских войск на нефтеперерабатывающие заводы.
Об этом он сказал в вечернем видеообращении в воскресенье.
"Вновь обстреливали нашу топливную инфраструктуру — хотят усугубить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать", — подчеркнул Зеленский.
Свежие факты и аналитика – достоверно о войне с россией
Он также добавил, что россия накапливает силы в Харьковской и Запорожской областях, а сверхжестокие бои идут на Донбассе.
"Российская армия применяет там (на Донбассе — ред.) больше всего артиллерии, больше всего наступательных сил. Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие самые горячие точки держатся. Люди такие у нас – держат. Держится наша армия", — сказал Зеленский.
Как сообщалось, Луганская область остается одним из самых активных участков фронта, поскольку российские оккупанты не оставляют надежд на полный захват региона и пытаются действовать дерзко и быстро, каждый день штурмуя позиции Вооруженных сил Украины.