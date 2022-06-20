Переговоры с россией: Ермак рассказал, какого варианта точно не будет
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Киев четко осознает "побочный эффект" от мирных соглашений по типу "Минска-3" с россией
Украина не допускает каких-либо компромиссов и не собирается идти на уступки российской федерации, подписывая соглашения по типу "Минска-3".
Об этом Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал во время своего очередного интервью для издания LB, отвечая на вопрос журналиста, допускает ли Украина вероятность любого варианта "Минска-3".
"Нет, точно не допускаем. У нас другие фамилии, чем у создателей Минских соглашений. И, к счастью, людей, которые бы такое допускали, в нашей команде нет", — пояснил украинский чиновник.
Следует отметить, что Минские соглашения были заключены еще в период президентства лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
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Напомним, что вероятность подписания Минских соглашений о временном перемирии с россией ранее прокомментировал и советник главы Офиса президента Алексей Арестович, заявивший, что украинское руководство не собирается идти на уступки и подписывать мирные документы по типу "Минска-3".
Также "Телеграф" сообщал, что такую же позицию по поводу уступок россии высказал и советник руководителя ОП и представитель украинской делегации на переговорах с рф Михаил Подоляк. По его словам, Украину договоренности о временном перемирии не интересуют. Он также добавил, что война с россией не закончится подписанием Минских соглашений, потому что украинское правительство ясно осознает все риски таких договоров, мол, такие документы приводят только к трагедиям.