Эксперт Центра Разумкова и экс-советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский дал несколько советов украинцам, как сэкономить на горючем во время войны с россией

Агрессор перешел к активной фазе ресурсной войны, в частности, пытается истощить рынок нефтепродуктов — это проявляется из-за ограничения поставок казахской нефти, обстрелов украинских нефтебаз и кибератаки на польские нефтеперерабатывающие заводы.

Что могут сделать обычные потребители? Экономно потреблять горючее.

Например, США во время Второй мировой войны даже развернули национальную агитационную кампанию Carpooling, которая предусматривала обязательство любого водителя брать с собой в машину пассажиров, а лозунг был довольно красноречивым: "Когда ты едешь один, ты едешь с гитлером".

Поделюсь собственным опытом.

1. Выбираю оптимальную скорость движения: максимальная передача с минимальной скоростью. По возможности использую кинетическую энергию, особенно при спуске.

2. Слежу за равномерным давлением в шинах и провожу своевременно техническое обслуживание.

3. Выключаю кондиционер и другое энергопотребляющее оборудование.

4. Помогаю экономить друзьям – передвигаемся вместе. Маршрут до 6 км – преодолеваю пешком.

5. Максимально освободил багажник от лишнего веса.

Призываю экономить, чтобы быстрее одержать победу.