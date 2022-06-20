Вторжение Беларуси, ленд-лиз, защитники "Азовстали": восемь главных заявлений Ермака из нового интервью

Украинский чиновник прокомментировал большое количество актуальных вопросов

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак дал интервью украинскому изданию LB, в ходе которого обсудил с журналистами возможность вторжения Беларуси и условия возвращения Украины к переговорам с россией. Кроме того, поднимались вопросы о западном оружии, помощь Абрамовича в договоренностях с рф, а также гражданство российского олигарха Михаила Фридмана.

В этом материале "Телеграф" решил собрать самые громкие заявления украинского чиновника:

О возможности вторжения армии Беларуси

Безусловно, Беларусь приняла участие в агрессии – именно на ее территории стартовали первые ракеты, оттуда напали российские войска. Однако мы считаем, что белорусский народ не поддерживает эту идею (участия в войне против Украины – ред.). Безусловно, они предоставили свою территорию для российских войск. Но вероятность масштабного участия в войне белорусской армии не очень высока именно из-за настроений народа Беларуси.

Об условиях возобновления переговоров с россией

Условия не изменились. Для нас принципиально прекращение войны, вывод русских войск и восстановление нашей территориальной целостности. Как только мы будем видеть, что они готовы, действительно готовы это обсуждать… Президент много раз говорил и остается на той же позиции, что готов к переговорам. Но мы понимаем, что момент этих переговоров также будет определяться на фронте, поэтому главное сегодня то, что происходит там.

О возможности "Минск-3"

Нет, точно не допускаем (такого варианта – ред.). У нас другие фамилии, чем у создателей минских соглашений. И, к счастью, людей, которые бы такое допускали, в нашей команде нет.

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О снятии санкций с Романа Абрамовича и якобы помощи Арахамии в этом

Давид сейчас находится в Соединенных Штатах с визитом (на момент записи интервью – ред.). Когда вернется, спрошу у него. Вы думаете, у меня нет других задач, чтобы через каждую новость кому-нибудь звонить по телефону? Пока у меня не было времени разбираться. А что касается Абрамовича, он действительно помогал в решении гуманитарных вопросов. Речь шла о гуманитарных коридорах и освобождении людей. Это верно. Но что там написано в письме и было ли само письмо, комментировать не могу.

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О защитниках "Азовстали"

Сегодня это главная задача, в том числе ГУР. Знаем, что они живы. Что касается условий, то этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы. ГУР постоянно держит это на контроле, с некоторыми из них есть связь, и процесс по их увольнению не останавливается ни на час.

Об оружии от Запада

Мне кажется, наши партнеры приняли все необходимые решения, есть сотрудничество между нашими военными, которое сегодня вышло на необходимый уровень: когда проводятся брифинги еженедельно, когда партнеры четко понимают наши планы и то, что они являются частью этих планов. Я со словом MLRS просыпаюсь и засыпаю, хотя еще несколько лет назад даже не знал, что это такое.

Алексей (Резников – ред.) сказал правду, что сегодня нам этого недостаточно, но все же уже началась работа и по ленд-лизу, мы начали получать и гаубицы М777 с баллистически-вычислительными системами. Думаю, что помощь будет расти.

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Об украинском гражданстве для Невзорова

Я не знаю, закончены ли все процедуры. Там же много процедур для того, чтобы человек стал гражданином. Процедуры продолжаются, позицию Президента вы слышали, я ее поддерживаю, могу сказать почему… Невзоров в последнее время очень раздражает нынешнюю российскую власть, потому что говорит правду о ней, о преступлениях россиян в Украине. Его голос слышат миллионы россиян, и нам важно, что он разрушает нарративы российской пропаганды. Этим он полезен Украине. Проще говоря, это медийное оружие.

Гражданство российского олигарха Михаила Фридмана

Пока мы не ведем ни с кем никаких переговоров – ни с Фридманом, ни с какими-либо другими олигархами. Мы с уважением относимся к нашим партнерам, которые применили против таких лиц санкции.

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Ранее "Телеграф" сообщал, как глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал вероятное вступление Украины в Евросоюз и назвал восемь условий, которые должен выполнить Киев после того, как он официально приобретет статус кандидата в ЕС.