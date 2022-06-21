Неделя станет решающей: свежие карты боевых действий в Украине на 21 июня

Оккупанты стягивают все силы на захват Северодонецка и пытаются держать оборону севернее и на юге

россия продолжает атаковать в Северодонецке — захватив часть пригородов и почти весь город, исключая промзону и несколько жилых кварталов, ожидается, что следующая неделя будет ключевой для захвата населенного пункта. В украинском Минобороны считают, что росвойскам поставили задачу выйти на границу Луганской области к 26 июня, что приведет к усилению военного давления врага в Северодонецке. В районе сосредоточат технику и солдат оккупантов.

В Институте изучения войны считают, что враг не остановит попытки зачистки завода "Азот" от украинских военных и продолжит завершать операции для окружения Северодонецка и Лисичанска, прорвавшись на трассу из Бахмута.

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На юге страны и севернее Харькова российские войска пытаются сопротивляться украинскому продвижению.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Украинские военные в Северодонецке окружены еще не полностью, но бои идут уже в промзоне. Будущая неделя может стать решающей. Возле Тошковки, где еще идут бои, накапливается российская техника. Также оккупанты сосредотачиваются в Старобельске (Луганская области, под оккупацией, 40 км до Северодонецка) для поддержки операций с востока.

Карта боев в Северодонецке

Российского наступления в сторону Славянска не было, атаковали Богородичное, но безуспешно. Российская авиация наносит удары по украинским силам вокруг Лимана. Исследователи считают, что наступление на Славянска маловероятно, поскольку весь ресурс сосредоточили на Северодонецке и Луганщине.

Оккупанты не оставляют попыток прорваться на трассу в сторону Лисичанска. Под атакой Николаева, Золотое, дорогу из Бахмута продолжат атаковать, чтобы создать условия для наступления на Северодонецк и Лисичанск с юга.

Карта боев на Донбассе

Харьков

россия пытается не дать украинским войскам выйти в сторону госграницы и контрнаступать на оккупантов. Враг атакует из артиллерии и проводит разведку боем к юго-востоку от областного центра, вероятно, в ответ на контрнаступление в сторону Изюмщины.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Враг усилил обстрелы и удары артиллерией на границе Николаевской и Херсонской областей. В Запорожской области продолжает стягивать силы в Васильевку. При этом есть сообщения о наступательном характере украинских позиций на этом направлении. россия ведет контрбатарейную борьбу. Под огнем Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" писал, что подступы ВСУ к Херсону не означают скорой деоккупации города. Войска находятся действительно близко, в 18 километрах, но это непростой участок. Также есть риск повторного наступления восточнее — на Харьков.