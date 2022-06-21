У россиян пылает из-за освобождения "Тайры": что не так и при чем здесь Чечня и Кадыров

Переданный вместо "Тайры" якобы пленный самостоятельно отказался ехать в РФ

Известную украинскую парамедикиню Юлию Паевскую (позывной "Тайру") удалось освободить из российского плена, однако в РФ по этому поводу возник настоящий скандал. Прежде всего потому, что оккупанты отдали "нацистку" Украине, а за это украинская сторона отдала только одного человека — 20-летнего сына соратника Рамзана Кадырова, который оказался гражданином Украины и не собирался никуда уезжать.

Подробности скандала выяснял OBOZREVATEL. Издание выяснило, кого россиянам отдали за "Тайру" и почему в российском обществе возникла истерика.

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Что известно об обмене "Тайры"

Стоит напомнить, что "Тайру" взяли в плен 16 марта в Мариуполе, когда парамедик оказывала помощь местным жителям и украинским защитникам. Примечательно, что оккупанты сразу создали из Паевской "демона" и "нацистку" — истории о "черных трансплантологах", "убийство родителей мариупольских малышей" разгоняли пропагандистские СМИ, а российское общество верило в "зомбоящик" и впитывало их как кухонная губка.

Очевидно, что освобождение "Тайры" из плена вызвало у россиян бурю эмоций. Более того, сначала в освобождение "нацистки" в РФ даже не верили, но конец слухам положило видеообращение Зеленского и самой Паевской.

Кого отдали россиянам за освобождение Паевской?

Журналисты OBOZREVATEL выяснили, что "Тайру" обменяли на 20-летнего сына так называемого "коменданта" оккупированного Мелитополя Мурада Саидова, который является приспешником председателя Чечни Рамзана Кадырова.

Адам Гриценко — так зовут парня, которого отдали россиянам за Юлию Паевскую. Его отец – чеченский криминальный авторитет, однако сам парень родился и вырос в Украине и на стороне российских оккупантов никогда не воевал. В момент вторжения вражеской армии на наши территории Гриценко жил в Запорожской области. Отдельные источники утверждают, что он довольно непрост и вроде бы причастен к бандитским кругам, но учитывая прошлое его отца — это не кажется странным.

Адам Гриценко – сын чеченского авторитета Мурада Саидова

К чему в этой истории Чечня и Кадыров?

Как уже было сказано выше, отец якобы "освобожденного из плена" Адама Гриценко — Мурад Саидов. Этот человек после оккупации россиянами Мелитополя был назначен Рамзаном Кадыровым так называемым "комендантом" города. В криминальном мире он хорошо известен как "Суту" и одно время его знали как руководителя одной из преступных группировок Запорожья.

В 2012 году Саидов был депортирован в РФ, однако источники утверждают, что он и после депортации считался "смотрящим" и даже посещал Украину по поддельным документам. У Саидова еще было несколько странных историй в Саках (Крым), куда он перебрался после оккупации украинского полуострова, однако ему везде удалось выйти сухим из воды.

Именно связи в криминальных кругах, говорят собеседники в разведке, помогли ему организовать обмен сына, однако он отказался ехать в Россию.

"Договоренность была простой: россияне отпускают в Украину "Тайру", а Адама наши силовики не трогают. Решение не ехать в Россию принял сын Саидова, а "депортировать" куда-то гражданина Украины в принципе невозможно", – утверждает собеседник OBOZREVATEL.

Интересен тот факт, что в интервью украинскому журналисту в апреле Адам Гриценко заявил, что его никто не похищал, а украинские военные только проверили документы и сопровождали в безопасное место. А Кадырова он тогда назвал "заблудшим человеком, который намеренно подставляет свой народ". К слову, именно эти видео с сыном Саидова и разгоняла российская пропаганда, подливая бензин в огонь.

Источники в разведке также добавили, что пленных украинцев оккупанты отдают гораздо быстрее, если Украина готова отдавать кадыровцев.

"Если наши взяли кадыровцев, то мгновенно на нас выходят из РФ и предлагают обмен. Я не могу называть точную цифру, однако таких тихих обменов было уже несколько. Как видим, непосредственно российские военные, в том числе и летчики, не столь интересуют своих, а вот кадыровцы в приоритете. Однако для нас главное – освободить наших воинов", – рассказал сотрудник разведки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские власти пытались не допустить обмена Паевской и некоторое время "не находили" ее в списках военнопленных.