Война — день 119: тревожные новости с Востока, продвижение ВСУ на Юге

Оперативно о главном за 22 июня

На протяжении 119 дней украинские силы обороны ведут борьбу за родину. С Донбасса пришли тревожные новости, где оккупанты немного продвинулись на Северодонецком направлении. Советник главы офиса президента Алексей Арестович назвал этот участок фронта самым тяжелым на данный момент. Кроме того захватчики продолжают с артиллерии бить по мирным жителям Харькова, убивая украинцев. А на Херсонщине ВСУ продвинулись еще на шаг к областному центру, освободив важный населенный пункт. В Турции заявили о саммите четырех, включая ООН, Киев и москву, правда все тот же Арестович скептически отнесся к такой инициативе Реджепа Тайипа Эрдогана, который вызвался решить зерновой кризис.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 22 июня, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Украине может понадобиться около 1,1 триллиона долларов внешней помощи для возмещения ущерба, нанесенного войной, заявил глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер.

Информация за 19 июня доступна в нашей статье: "Война — день 116: оккупанты стянули резервы на Луганщину и готовятся наступать".

О главных событиях воскресенья, 20 июня, можно узнать в нашей сводке новостей: "Война — день 117: оккупанты получают по зубам, штурмуя Северодонецк, деоккупация Херсона все ближе".

С новостями за прошедшие сутки, 21 июня, можно ознакомиться в нашем онлайне за вторник: "Война — день 118: россияне пошли в наступление на Луганщине и кроют Украину ракетамми".