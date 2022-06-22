Оккупанты понесли существенные потери на юге Украины: в ВСУ рассказали детали

На юге Украины россияне потеряли 49 солдат

Российские оккупанты за предыдущие сутки понесли значительные потери на юге Украины, где ВСУ за сутки выполнили 150 огневых заданий, а авиация нанесла пять ударов по позициям противника.

Как сообщает пресс-служба Оперативного командования "Юг", подтвержденные потери россиян за сутки составили почти полсотни солдат.

Кроме сокращения числа оккупантов на украинской земле, ВСУ за 21 июня лишили российскую армию:

двух самоходных гаубиц "Мста-С";

одного тягача;

одной станции радиоэлектронной борьбы;

одного склада боеприпасов;

5 единиц автомобильной и бронированной техники.

Кроме того, в ОК "Юг" уточнили подробности о ракетном ударе по острову Змеиный. Так по известной информации был уничтожен зенитный комплекс "Панцирь-С1", радиолокационная станция и несколько единиц автомобильной техники, остальные данные еще предстоит уточнить.

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Как сообщалось ранее, оккупанты смогли захватить населенный пункт Тошковка, что в Луганской области. В Северодонецке, который в настоящее время является самой горячей точкой на Донбассе, бои продолжаются.

Вместе с тем советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ смогли существенно продвинуться на Херсонском направлении.