Оккупанты понесли существенные потери на юге Украины: в ВСУ рассказали детали
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На юге Украины россияне потеряли 49 солдат
Российские оккупанты за предыдущие сутки понесли значительные потери на юге Украины, где ВСУ за сутки выполнили 150 огневых заданий, а авиация нанесла пять ударов по позициям противника.
Как сообщает пресс-служба Оперативного командования "Юг", подтвержденные потери россиян за сутки составили почти полсотни солдат.
Кроме сокращения числа оккупантов на украинской земле, ВСУ за 21 июня лишили российскую армию:
- двух самоходных гаубиц "Мста-С";
- одного тягача;
- одной станции радиоэлектронной борьбы;
- одного склада боеприпасов;
- 5 единиц автомобильной и бронированной техники.
Кроме того, в ОК "Юг" уточнили подробности о ракетном ударе по острову Змеиный. Так по известной информации был уничтожен зенитный комплекс "Панцирь-С1", радиолокационная станция и несколько единиц автомобильной техники, остальные данные еще предстоит уточнить.
Как сообщалось ранее, оккупанты смогли захватить населенный пункт Тошковка, что в Луганской области. В Северодонецке, который в настоящее время является самой горячей точкой на Донбассе, бои продолжаются.
Вместе с тем советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ смогли существенно продвинуться на Херсонском направлении.