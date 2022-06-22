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Оккупанты понесли существенные потери на юге Украины: в ВСУ рассказали детали

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы Украины

На юге Украины россияне потеряли 49 солдат

Российские оккупанты за предыдущие сутки понесли значительные потери на юге Украины, где ВСУ за сутки выполнили 150 огневых заданий, а авиация нанесла пять ударов по позициям противника.

Как сообщает пресс-служба Оперативного командования "Юг", подтвержденные потери россиян за сутки составили почти полсотни солдат.

Кроме сокращения числа оккупантов на украинской земле, ВСУ за 21 июня лишили российскую армию:

  • двух самоходных гаубиц "Мста-С";
  • одного тягача;
  • одной станции радиоэлектронной борьбы;
  • одного склада боеприпасов;
  • 5 единиц автомобильной и бронированной техники.

Кроме того, в ОК "Юг" уточнили подробности о ракетном ударе по острову Змеиный. Так по известной информации был уничтожен зенитный комплекс "Панцирь-С1", радиолокационная станция и несколько единиц автомобильной техники, остальные данные еще предстоит уточнить.

Как сообщалось ранее, оккупанты смогли захватить населенный пункт Тошковка, что в Луганской области. В Северодонецке, который в настоящее время является самой горячей точкой на Донбассе, бои продолжаются.

Вместе с тем советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ смогли существенно продвинуться на Херсонском направлении.

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