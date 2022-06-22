россия наступает на Лисичанск - счет идет на дни: свежие карты боев в Украине

Врагу, согласно имеющимся данным, удалось продвинуться по нескольким направлениям

Российские войска продвигаются в сторону Лисичанска с юга, после захвата Тошковки и ряда населенных пунктов. Такая атака не позволит украинским защитникам использовать Северский Донец как преграду для оккупантов со стороны Северодонецка. Нападение на Лисичанск и его окрестности ожидается в ближайшую неделю, отмечают в Институте изучения войны, угроза может обостриться уже в ближайшие дни.

Исследователи заявили, что такое наступление — неудача для украинской обороны на этом участке, но чтобы захватить Лисичанск, рф понадобятся затяжные бои, схожие ситуацией с Мариуполем и Северодонецком.

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На юге также не все гладко, восточный берег реки Ингулец может быть снова захвачен россиянами. В сторону Славянска оккупанты все чаще приостанавливают операции, поскольку захват Северодонецка для них приоритетнее.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Ситуация вокруг Северодонецка: войска врага в ближайшие дни могут напасть на Лисичанск, поскольку захватили несколько населенных пунктов на юго-восток от Северодонецка. При этом украинские военные, вероятно, не подпускают росвойска к восточному берегу Донца, отбив штурм в пригородах Сиротино и Вороново. Бои на заводе "Азот" продолжаются.

Карта боев на востоке

Населенные пункты вдоль трассы на Лисичанск из Бахмута продолжают штурмовать оккупанты. По данным исследователей они захватили Врубовку, которая примыкает к трассе. рф пытается перерезать пути коммуникаций украинских военных.

Карта боев вокруг Северодонецка

россия все чаще приостанавливает атаки со стороны Изюма на Славянск, отдавая военное предпочтение Северодонецку. Оккупанты, безуспешно штурмуют Богородичное и Долину. Росвойска даже переместили несколько штабных частей в окрестности Сватово и Хорошего (30-40 км от Северодонецка и Попасной). По мнению исследователей это может указывать на будущее перемещение частей на Северодонецкое направление. Сватово используют как перегонны пункт российских сил для наступления на Северодонецк.

Харьков

Крупных атак не было, но россияне пытаются помешать украинским контрнаступлениям на юго-восток и северо-восток от Харькова. Сообщается о боях в 60 км от Харькова на юго-восток.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Враг мог отбить восточный берег реки Ингулец — исследователи сделали такой вывод по сообщениям об обстреле украинских позиций на запале реки, а также геолокации ударов украинских Сил обороны по российским захватчикам в районе Андреевки. (Ред., — на карте отмечено — это восточный берег реки).

Андреевка на карте находится почти на границе трех областей

На рубежах Херсонщины, Николаевщины, Днепропетровщины враг оборудует позиции.

Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" писал, что украинские военные на юге не только успешно атакуют в сторону Херсона, но и разнесли часть сил оккупантов на острове Змеином. Тем временем назвали новую цифру погибших в Мариуполе. Она ориентировочная, поскольку полностью оценить масштабы разрушений невозможно. Речь идет о 50 тысячах смертей.